Росія збила MH17: опубліковані докази слідства

Об'єднана слідча група у справі про катастрофу збитого в небі над Донбасом у липні 2014 року малайзійського Boeing-777 надала нові докази того, що літак був збитий з установки "Бук", яка була на озброєнні 53-ї зенітної ракетної бригади ППО Збройних сил РФ.

Докази були продемонстровані під час звіту у Гаазі 24 травня, який надав представник групи з розслідування Вілберт Паулсен.

"Ми проаналізували всі доступні нам картинки і зображення, і нам вдалося зняти відбитки пальців зі снарядів, з яких був збитий літак. І ми розуміємо, що ці снаряди збігаються з тими, які належать військовим бригадам Російської Федерації", - сказав він.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року у Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, серед них діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук" , привезеної з Росії до Первомайського району Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.