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Росія збила MH17: опубліковані докази слідства

29.9тЧитати новину російською

Об'єднана слідча група у справі про катастрофу збитого в небі над Донбасом у липні 2014 року малайзійського Boeing-777 надала нові докази того, що літак був збитий з установки "Бук", яка була на озброєнні 53-ї зенітної ракетної бригади ППО Збройних сил РФ.

Докази були продемонстровані під час звіту у Гаазі 24 травня, який надав представник групи з розслідування Вілберт Паулсен.

"Ми проаналізували всі доступні нам картинки і зображення, і нам вдалося зняти відбитки пальців зі снарядів, з яких був збитий літак. І ми розуміємо, що ці снаряди збігаються з тими, які належать військовим бригадам Російської Федерації", - сказав він.

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Нагадаємо, 17 липня 2014 року у Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, серед них діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук" , привезеної з Росії до Первомайського району Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНа Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
РФ давно пора учится у США в подобных вопросах. Ни в коем случае никаких оправданий, своих версий или прочей муйни. Есть государство, ответственное за безопасность полётов. Оно, в нарушение всех норм и требований, завело гражданский борт прямо в зону боевых действий с активно действующей ПВО (уже было сбито неск. самолётов). Всё. Все вопросы к владельцу воздушного пространства. Пусть ему мозг и полощут. Это всё-равно как специально завести группу гражданских на полигон во время стрельб, а потом обвинять артиллериста, чей снаряд этих гражданских распотрошил.
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Tinin Alex
Tinin Alex
Какая разница кто и чем сбил?? Да хоть сам Путин курок спускал...... Боинг сбит над самой нищей страной Европы. Вина страны которая пустила во время боевых действий самолет в своё воздушное поле - неоспорима .. Что же это за страна???
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Крым Андрей
Крым Андрей
Приходько Владимир, до сраки, чем можно или нельзя сбить самолет на высоте 10000м. В районе не учения шли с использованием ЗРК, а боевые действия, в которых неизвестно, что может применять противник. Уже было сбито несколько самолётов. В такой ситуации, страна, ответственная за безопасность (Украина) обязана закрыть район для полётов. Читай материалы дела 1988года, когда США сбили иранский Боинг. Там амеры своего капитана, отдавшего приказ, даже наградили и обвинили иранскую сторону, что те гражданский борт повели в опасную зону. Тут ситуация аналогичная.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Tinin Alex, во-первых, летящий на высоте воздушной трассы пассажирский самолет невозможно сбить ничем, кроме БУКа и тому подобного высокотехнологичного вооружения, которое даже не у каждой страны есть, а уж у "шахтеров Даунбасса" - тем более его быть не должно. Во-вторых, Россия, не предупредив об этом ни Украину (это, товарисч, что касается "вины" Украины, пустившей самолет в свое пространство), ни другие страны, тайно и, разумеется, вместе с российским обслуживающим персоналом (т. к. "шахтеров", разумеется, в шахтах не учили стрелять из БУКа), перемещает БУК в Украину и... сбивает им ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ!!! Как это назвать, я не знаю, ей-богу!!!!! Но вот в этом моменте вспоминаю рассказы путена об ихтамнетах и оружии восставших шахтеров-аборигенов, которые с одной винтовкой на троих мужественно противостоят грозной киевской хунте... В общем, это пи*дец какой-то, а не соседи нам достались, еще и Украину теперь виноватой хотят сделать. Просто сюрреализм какой-то...
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Д Алексей
Д Алексей
Ватовыплятная аленина, ГОТОВСЬ к наказанию!!!
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