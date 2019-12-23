"Росія загрузне в Україні": генерал сказав, що зупинить Путіна

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що заходи щодо організації в Україні територіальної оборони вкрай важливі для країни.

"Ми з цим вже запізнюємося. Це треба було робити набагато раніше, але, мабуть, просто сил не вистачало", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи плани із запуску пілотного проекту територіальної оборони в одній з південних областей України.

За словами генерала, наявність територіальної оборони стане додатковим фактором, що зупиняє противника від широкомасштабного наступу. "Окупувати території вони можуть, але це обійдеться їм дорогою ціною. Вони ризикують просто загрузнути в цьому", – підкреслив він.

Територіальна оборона в Україні може зупинити агресора, впевнений генерал

На думку Романенка, якби в Україні 2014 року існувала територіальна оборона, агресію Російської Федерації можна було б зупинити. "Як займали адміністративні будівлі в Донецьку, в Луганську? Росія запускала свої спецслужби, ГРУ тощо, наша поліція часто здавала позиції, а Збройних Сил фактично не було. Але не було і сили, яка протистояла б противнику з числа місцевих жителів".

Генерал підкреслив, що територіальна оборона особливо ефективна, оскільки "люди мотивовані, вони захищають свої сім'ї, свої будинки". "Якщо людей підготувати, це дуже серйозна сила", – переконаний він.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про те, що в 2020 році в одній з південних областей України буде запущений пілотний проект з організації територіальної оборони. За словами глави Міноборони, "кожен громадянин має право збройного захисту своєї батьківщини".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Загороднюк заявив про плани Міністерства поступово відмовитися від строкової служби. "Ми хочемо вбити призов, це наш план. Тому нам треба розвивати територіальну оборону", – сказав він.

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