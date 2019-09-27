Головна Новини
27 вересня • оновлено в 18:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Росія задіяла проти України хитру зброю: про що мова

3.8т Читати матеріал російською

Російську Федерацію викрили в проведенні інформаційних спецоперацій, метою яких є погіршення українсько-польського співробітництва. Агресор намагається це робити як раз під час міжнародних навчань Rapid Trident-2019.

Як повідомляє InformNapalm, такий висновок був зроблений волонтерами після аналізу численних фейковий повідомлень росіян, які вони запустили інтернетом.

Наприклад, за даними StopFake, 25 вересня в російських і деяких українських ЗМІ активно поширювалася фейкова інформація, про те, що нібито "польський військовослужбовець застрелив українського солдата" під час навчань у Львівській області. Однак це вкидання було одразу ж спростоване пресслужбою поліції Львівської області.

Для посилення інформаційно-психологічного впливу пропагандисти використовували фото, на якому поліцейський і свідки нібито оглядають місце злочину. Однак виявилося, що ця фотографія була зроблена у 2018 році та супроводжувала новину про вбивство людини в Одесі.

Новини
На випадок великого вторгнення: в Україні стартували масштабні військові навчання

Примітно, що поширення фейковий даних про українських і польських військових відбувалося не тільки через підконтрольні Росії ресурси, а й шляхом дефейсу деяких регіональних сайтів (тип хакерської атаки, за якої одна сторінка сайту замінюється на іншу).

Волонтери-розслідувачі відзначили, що цей фейк, швидше за все, є складовою частиною більш широкої інформаційно-психологічної операції Росії та поширюється з метою дискредитації міжнародного військового співробітництва України і Польщі.

Гібридна війна

Гібридна війна

Ava.md

"Тема плідної співпраці та дружніх відносин України і Польщі залишається одним з головних подразників для Росії. Російські мозкові центри гібридної війни через ЗМІ, дипломатів, неурядові організації та окремих виконавців – найманців і лобістів –намагаються реалізовувати інформаційно-психологічні атаки і заходи впливу. При цьому вони використовують як дезінформацію і фейки, так і створюють окремі інформаційні приводи", – роблять вони висновок.

Крім того, росіян дратує той факт, що масштабні навчання Rapid Trident-2019 проходять в Україні спокійно і без пригод в той час, як в РФ майже щодня звітують про загибель або поранення військовослужбовців ЗС РФ і Росгвардії на навчальних маневрах.

Фейкова новина росіян про навчання в Україні

Фейкова новина росіян про навчання в Україні

informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019.

  • У навчаннях беруть участь понад три тисячі українських військових. Більшість з них – представники гірничо-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, також багато військових мають досвід в зоні АТО і ООС.

  • Раніше ЗСУ взяли участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve 12 в Німеччині. Там вони викликали справжній фурор серед країн-членів НАТО своєю майстерністю і високим рівнем бойової підготовки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
13
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
hunt andres
hunt andres
Бред. Украино-польское сотрудничество существует только на бумаге. Не любят в Польше бывших холопов. Потому и пиззят с завидной регулярностью.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
а у опг зеленского перемирие с окупантами
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
филипп филипыч
филипп филипыч
наткнувшись в статье на стоп фейк сразу понял попахивает фейком))
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1
Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
филипп филипыч, ты бы меньше принюхивался ! Или это профессиональное ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel