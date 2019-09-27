Росія задіяла проти України хитру зброю: про що мова

Російську Федерацію викрили в проведенні інформаційних спецоперацій, метою яких є погіршення українсько-польського співробітництва. Агресор намагається це робити як раз під час міжнародних навчань Rapid Trident-2019.

Як повідомляє InformNapalm, такий висновок був зроблений волонтерами після аналізу численних фейковий повідомлень росіян, які вони запустили інтернетом.

Наприклад, за даними StopFake, 25 вересня в російських і деяких українських ЗМІ активно поширювалася фейкова інформація, про те, що нібито "польський військовослужбовець застрелив українського солдата" під час навчань у Львівській області. Однак це вкидання було одразу ж спростоване пресслужбою поліції Львівської області.

Для посилення інформаційно-психологічного впливу пропагандисти використовували фото, на якому поліцейський і свідки нібито оглядають місце злочину. Однак виявилося, що ця фотографія була зроблена у 2018 році та супроводжувала новину про вбивство людини в Одесі.

Примітно, що поширення фейковий даних про українських і польських військових відбувалося не тільки через підконтрольні Росії ресурси, а й шляхом дефейсу деяких регіональних сайтів (тип хакерської атаки, за якої одна сторінка сайту замінюється на іншу).

Волонтери-розслідувачі відзначили, що цей фейк, швидше за все, є складовою частиною більш широкої інформаційно-психологічної операції Росії та поширюється з метою дискредитації міжнародного військового співробітництва України і Польщі.

Гібридна війна Ava.md

"Тема плідної співпраці та дружніх відносин України і Польщі залишається одним з головних подразників для Росії. Російські мозкові центри гібридної війни через ЗМІ, дипломатів, неурядові організації та окремих виконавців – найманців і лобістів –намагаються реалізовувати інформаційно-психологічні атаки і заходи впливу. При цьому вони використовують як дезінформацію і фейки, так і створюють окремі інформаційні приводи", – роблять вони висновок.

Крім того, росіян дратує той факт, що масштабні навчання Rapid Trident-2019 проходять в Україні спокійно і без пригод в той час, як в РФ майже щодня звітують про загибель або поранення військовослужбовців ЗС РФ і Росгвардії на навчальних маневрах.

Фейкова новина росіян про навчання в Україні informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident-2019.

У навчаннях беруть участь понад три тисячі українських військових. Більшість з них – представники гірничо-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, також багато військових мають досвід в зоні АТО і ООС.

Раніше ЗСУ взяли участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve 12 в Німеччині. Там вони викликали справжній фурор серед країн-членів НАТО своєю майстерністю і високим рівнем бойової підготовки.

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