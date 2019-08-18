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"Росія з нами не воює!" У Миколаєві спіймали блогера, який побив бійця АТО. Відео

15.3т Читати матеріал російською

У Миколаєві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у жорсткому побитті ветерана АТО на Хмельниччині.

Раніше судимий Андрій Сорокін, відомий у кримінальних колах як "Малюк" і "Турик", вів активне життя в соціальних мережах і був блогером, повідомили в пресслужбі поліції Миколаївській області. За побиття учасника бойових дій його розшукували з 25 липня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Раніше судимий за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю 32-річний житель Бердичева переховувався від хмельницьких правоохоронців в Миколаєві", – уточнили в поліції.

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Напад на учасника АТО

Напад на учасника АТО

Скріншот відео

Затриманого відправили з Миколаєва в Хмельницьку область.

Як писав OBOZREVATEL, конфлікт між Сорокіним і учасником АТО трапився у ході обговорення війни на Донбасі. "Блогер" не погодився з бійцем, що на сході України є війська Путіна. Він заявив, що "Росія з нами не воює".

В ході словесної перепалки бердичивлянин накинувся з ударами на АТОвця, однак той всіляко уникав бійки.

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Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна Миколаїв
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"однако тот всячески избегал драки." Правильнее сказать - "однако, тот обосрался, получив в xoxлo-ебло за свои фашистские замашки".
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Колорад Ваня, шо ни иван - то дурак! Шо ни кацaп - то падлюка! (с)
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
стерненко можно и значит этого отпустить
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