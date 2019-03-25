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Росія взялася за масштабну підготовку десантників у Криму: що відбувається

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У понеділок, 25 березня, в анексованому українському Криму розпочалися навчання повітряно-десантних військ Росії.

Як інформує прес-служба Міністерства оборони РФ, участь у тактичних навчаннях беруть понад півтори тисячі десантників і більше 300 одиниць військової техніки, а також літаки військово-транспортної авіації, вертольоти армійської авіації та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

"На території Криму почалося навчання з десантно-штурмовим і артилерійським полками 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (гірської). Масштабним заходом з десантуванням і бойовою стрільбою керує командир з'єднання гвардії полковник Андрій Суховецький", — йдеться в повідомленні.

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Відомство уточнює, що під час навчання відпрацьовуються питання перекидання військ на великі відстані "комбінованим способом і в найкоротші терміни".

Окупанти проводять десантування особового складу та військової техніки з літаків військово-транспортної авіації, а також висадку підрозділів ВДВ із бойових десантних кораблів "із метою захоплення та знищення пунктів управління умовного противника".

Десантники також повинні відпрацювати "захоплення вигідних рубежів і утримання їх з метою забезпечення висадки та просування головних сил угруповання, за підтримки вогню артилерії, фронтової і армійської авіації, розрахунків безпілотних літальних апаратів, а також доданих танкових підрозділів".

"До початку навчання полки були приведені в бойову готовність, особовий склад і бойову техніку перекинуто в призначений район залізничним і автомобільним транспортом", — сказано в повідомленні.

Росія взялася за масштабну підготовку десантників у Криму: що відбувається

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Росії зняли на відео безліч військової техніки, яка направлялася в Україну.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Росіявоєнна техніка
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