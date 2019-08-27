Росія влаштувала Україні нову блокаду в Чорному морі: що трапилося

Напередодні чергових ракетних стрільб Збройних сил України на півдні Одеської області Росія влаштувала нову провокацію в Чорному морі.

Її метою є ускладнення чергового етапу випробувань вітчизняних ракетних комплексів. Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на відповідні повідомлення NOTAM (Notice to Airmen) і морський припис 352/19.

Йдеться про перекриття країною-агресором прилеглої до району пусків морської ділянки на час навчань.

Чорноморський флот Росії Український мілітарний портал

Згідно з повідомленнями NOTAM A2762/19 і A2761/19, вони повинні відбутися 30 і 31 серпня. Саме в цей час Росія обмежить доступ до мисів "Калфа", "Льодовики" і 1-10 км морської коси від населеного пункту Лебедівка. Саме на цьому полігоні здійснюються випробування ракетних комплексів ЖК-360МЦ "Нептун" і "Вільха". Під час останнього в липні 2019 року відбулися пуски "Вільха-М" штатними розрахунками 107-ої реактивної артилерійської бригади ЗСУ.

Район ракетних стрільб 25-26 липня Український мілітарний портал

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В цей же час з 29 по 31 серпня Російська Федерація морських приписом 352/19 перекриє прилеглий до закритого повітряного простору район у морі.

Район ракетних стрільб України та перекритий Росією район в Чорному морі в серпні Український мілітарний портал

Відповідно до припису 352/19, перекритий Росією район буде небезпечний для плавання 29, 30 і 31 серпня з 3:00 до 20:00. Офіційне трактування російського припису – для проведення ракетних стрільб.

Примітно, що подібним чином Росія вже здійснювала перепони під час міжнародних навчань Sea Breeze 2019, коли перед стартом морських маневрів перекрила одну із запланованих для морських стрільб локацій в Чорному морі.

На відміну від попередньої провокації зараз в Чорному морі перекритий район разом з рекомендованими шляхами для цивільного судноплавства.

Перекритий район в Чорному морі за приписом 0698/2019 Український мілітарний портал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська Федерація з 24 липня перекрила п'ять районів Чорного моря, сумарна площа яких становить 118 570 км² – більше чверті загальної площі у 436 402 км².

Зазначені райони перекривають звичні та рекомендовані міжнародні морські судноплавні шляхи в Болгарію, Грузію, Румунію та Україну, майже блокуючи морське сполучення з цим країнами.

Ексзаступник голови Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що Росія навряд чи пішла б на повну блокаду Чорного моря через недостатню кількість економічних і військових ресурсів, а також боязнь втрати міжнародних привілеїв.

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