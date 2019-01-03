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''Росія витратить мільярди'': в Кабміні розповіли про критичну ситуацію з Кримським мостом

9.5тЧитати матеріал російською

Росії доведеться витратити ще три мільярди рублів на будівництво кримського моста. Проблема в тому, що ґрунт півострова не підходить для будівництва залізничного насипу.

Про це в ефірі ObozTV розповів радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олександр Левченко. Він уточнив, що ці кошти Кремль буде відбирати в інших регіонів РФ.

"Це говорить про те, що дуже багато проблем у Росії з кримським мостом. Ви пам'ятаєте, як російська пропаганда весь час говорила, що вони прийшли до Криму для того, щоб півострів процвітав, що завдяки будівництву моста всі кримчани будуть жити дуже багато... А життя після цього не покращилося, проблем стає все більше і навіть технічні питання виявляються не під силу російським працівникам", – пояснив Левченко.

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За його словами, росіяни планують вирішити проблему завезенням грунту з інших територій РФ. Але в такому випадку у Росії ніяк не вийде вкластися в графік будівництва.

Кримський міст

Кримський міст

"Щодо самого мосту прогнози теж не оптимальні. Вже навіть орбітальні знімки показують його просідання", – нагадав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України продовжує фіксувати зміщення опор Кримського моста, що ставить під загрозу життя людей. На думку глави міністерства з питань тимчасово окупованих територій України, окупанти досі не вирішили проблему майбутнього обмерзання конструкцій моста.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:30 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Олександр Левченко
Місце
УкраїнаСевастополь
Теги
УкраїнаРосіяКримський містКримКримський міст
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Да нормально все , стройте стройте не кого не слушайте 😀
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Makc Махов
Makc Махов
Хайль Путин! Путин-хуйло капут! Капен зольдатен и официрен! Хапен зе шмотен и гоу Хоум, фак йую фром Донбасс! ,🖕😆😆😅☠️☠️🖕🏼🖕🏼🇷🇺🇷🇺🤣
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Орбиталные снимки "показуются" у него в башке ,под кастрюлей , как жалко и убого выглядят все эти рагуль-эксперты. Которые сначала вещали "шёнэможлыво побудуваты" Энергомост,потом Автомобильный мост ,сейчас ж/д мост ,А Россияне в это время построили сначала энергомост,потом Крымский мост,потом две крупнейшие ТЭС ,сейчас достраивают автотрассу "Таврида" и похрен на всех этих "экспертов"
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Сокол Николай
Сокол Николай
Семёнов Александр, не петушись, а внимательно прислушайся к мнениям... Даже не экспертов, а тех, кто этот мост строит : https://www.youtube.com/watch?v=VGCF9nrAttg
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