''Росія витратить мільярди'': в Кабміні розповіли про критичну ситуацію з Кримським мостом

Росії доведеться витратити ще три мільярди рублів на будівництво кримського моста. Проблема в тому, що ґрунт півострова не підходить для будівництва залізничного насипу.

Про це в ефірі ObozTV розповів радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олександр Левченко. Він уточнив, що ці кошти Кремль буде відбирати в інших регіонів РФ.

"Це говорить про те, що дуже багато проблем у Росії з кримським мостом. Ви пам'ятаєте, як російська пропаганда весь час говорила, що вони прийшли до Криму для того, щоб півострів процвітав, що завдяки будівництву моста всі кримчани будуть жити дуже багато... А життя після цього не покращилося, проблем стає все більше і навіть технічні питання виявляються не під силу російським працівникам", – пояснив Левченко.

За його словами, росіяни планують вирішити проблему завезенням грунту з інших територій РФ. Але в такому випадку у Росії ніяк не вийде вкластися в графік будівництва.

Кримський міст

"Щодо самого мосту прогнози теж не оптимальні. Вже навіть орбітальні знімки показують його просідання", – нагадав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України продовжує фіксувати зміщення опор Кримського моста, що ставить під загрозу життя людей. На думку глави міністерства з питань тимчасово окупованих територій України, окупанти досі не вирішили проблему майбутнього обмерзання конструкцій моста.

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