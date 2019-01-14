МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Росія вирішила визнати ''Л/ДНР'': розсекречено план Путіна

7.7тЧитати матеріал російською

Окупаційна влада в "Л/ДНР" намагається створити у місцевого населення переконаність в тому, що Росія видаватиме їм свої паспорти.

Керівництво так званої народної міліції ''ЛНР'' було поінформоване, що президент РФ Володимир Путін збирається підписати указ щодо видачі російських паспортів жителям, які отримали документи терористичних ''республік'', повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від фракції "Народний фронт", керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Це було озвучено на нараді за участі російських кураторів, що проводилася у Первомайську 5 січня. Зазначена інформація була піднесена як факт того, що Росія нарешті почала процес легалізації ''невизнаних республік'', — пояснив Тимчук.

Новини
''Росія своїх не кидає'': топ-пропагандистка Путіна закликала масово видати паспорти РФ біженцям Донбасу
Паспорт ''ДНР''

Паспорт ''ДНР''

Getty

Водночас окупанти наголосили, що документи на оформлення російського паспорта треба збирати за місцем проживання, а отримати його можна буде тільки на території Росії.

Паспорт РФ

Паспорт РФ

Digital Report

Як писав OBOZREVATEL, у червні Володимир Путін запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского міра".

У грудні Держдума РФ ухвалила законопроект про спрощене надання російського громадянства. Не приховується, що передусім законопроект спрямований на громадян України.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаЛуганськ
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
35
14
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Еб@нутым нет покоя...сами-себе же могилу копают. Идиоты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ох уж этот Тымчук, про все секретные заседания в курсе!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Дейман Алон
Дейман Алон
Пусть забирают с донбасса это быдло к себе в Педерашку, а Украине останется земля.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Федоров Федор, учебники, по которым ты учил историю, действительно, годятся только на самокрутки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
"...а Украине останется земля.".....историю земель тех бы хоть выучил в школе)А ты похоже скурил все учебники вместо того,чтоб прочитать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Наші блоги