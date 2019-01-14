Росія вирішила визнати ''Л/ДНР'': розсекречено план Путіна

Окупаційна влада в "Л/ДНР" намагається створити у місцевого населення переконаність в тому, що Росія видаватиме їм свої паспорти.

Керівництво так званої народної міліції ''ЛНР'' було поінформоване, що президент РФ Володимир Путін збирається підписати указ щодо видачі російських паспортів жителям, які отримали документи терористичних ''республік'', повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від фракції "Народний фронт", керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Це було озвучено на нараді за участі російських кураторів, що проводилася у Первомайську 5 січня. Зазначена інформація була піднесена як факт того, що Росія нарешті почала процес легалізації ''невизнаних республік'', — пояснив Тимчук.

Паспорт ''ДНР'' Getty

Водночас окупанти наголосили, що документи на оформлення російського паспорта треба збирати за місцем проживання, а отримати його можна буде тільки на території Росії.

Паспорт РФ Digital Report

Як писав OBOZREVATEL, у червні Володимир Путін запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского міра".

У грудні Держдума РФ ухвалила законопроект про спрощене надання російського громадянства. Не приховується, що передусім законопроект спрямований на громадян України.

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