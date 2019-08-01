Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Росія вирішила "отруїти" жителів "ДНР": що відомо

3.4т Читати матеріал російською

У Шахтарську Донецької області фіксується масове харчове отруєння місцевих жителів консервованими продуктами.

Їх передали з Росії як "гуманітарну допомогу", повідомляє пресслужба групи "Інформаційний спротив".

Як зазначають місцеві "санітарні служби", частина продуктів виявилася не тільки "низької якості", але і простроченою.

Також "Інформаційний спротив" повідомляє, що з середини червня фіксується різке наростання дефіциту і нестача медичних працівників у лікувальних установах на тимчасово окупованій території.

Жителі "ДНР"

Жителі "ДНР"

Regnum

"Загальний дефіцит лікарів, наприклад, у "ДНР", становить майже 6 тисяч осіб, а медпрацівників – понад 7 500 осіб (всього ж на тимчасово окупованій території на сьогодні продовжує працювати не більше 30-35% від необхідної кількості медичних працівників). Брак працівників обумовлений тим, що багато фахівців поїхали через бойові дії, а збільшення набору студентів до Донецького медуніверситету не дозволяє покрити наявну потребу", – йдеться у повідомленні.

Новини
"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

Крім того, ще однією причиною нестачі медиків є низький рівень зарплати. Сьогодні середній оклад лікаря – молодого фахівця у "республіці" становить 4500 руб., середнього медпрацівника – 3900 руб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
9
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
это перемога или зрада чет не пойму? украинским патриотам жителей ДНР жалко или нет?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel