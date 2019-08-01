Росія вирішила "отруїти" жителів "ДНР": що відомо

У Шахтарську Донецької області фіксується масове харчове отруєння місцевих жителів консервованими продуктами.

Їх передали з Росії як "гуманітарну допомогу", повідомляє пресслужба групи "Інформаційний спротив".

Як зазначають місцеві "санітарні служби", частина продуктів виявилася не тільки "низької якості", але і простроченою.

Також "Інформаційний спротив" повідомляє, що з середини червня фіксується різке наростання дефіциту і нестача медичних працівників у лікувальних установах на тимчасово окупованій території.

Жителі "ДНР" Regnum

"Загальний дефіцит лікарів, наприклад, у "ДНР", становить майже 6 тисяч осіб, а медпрацівників – понад 7 500 осіб (всього ж на тимчасово окупованій території на сьогодні продовжує працювати не більше 30-35% від необхідної кількості медичних працівників). Брак працівників обумовлений тим, що багато фахівців поїхали через бойові дії, а збільшення набору студентів до Донецького медуніверситету не дозволяє покрити наявну потребу", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ще однією причиною нестачі медиків є низький рівень зарплати. Сьогодні середній оклад лікаря – молодого фахівця у "республіці" становить 4500 руб., середнього медпрацівника – 3900 руб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

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