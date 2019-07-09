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Росія винна: суд ухвалив рішення на користь українського військовополоненого

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Горохівський районний суд Волинської області задовольнив підготовлену "Силою права" заяву і встановив юридичний факт перебування Сергія Бойка в полоні у контрольованих Російською Федерацією збройних формуваннях на окупованій території Донецької області України внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

У травні 2014 року Сергія було призвано до лав Збройних сил України та залучено до складу військової частини польова пошта В0116 (1 окремий мотопіхотний батальйон "Волинь"), а згодом і до складу сил, що виконують бойові завдання.

На початку листопада 2014 року у складі бойової групи Сергій отримав наказ вирушити на непідконтрольну Україні територію Донецької області та забрати важко пораненого українського військовослужбовця, якого утримували представники іррегулярних збройних формувань РФ.

Група потрапила у пастку. Разом із товаришами Сергій потратив у полон до окупантів. Провів у катівнях архіву СБУ в місті Донецьку майже два місяці.

"В кожному судовому процесі "Сила права" доводить вину Росії в злочинах проти України та українців, скоєних на нашій землі. Наступний крок для Сергія Бойка – подання позову й отримання компенсації моральної шкоди від держави-агресора", – зазначив голова "Сили права" Андрій Сенченко.

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Особа
Андрій Сенченко
Тег
Партія "Сила права"
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