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14 листопада • оновлено в 12:34
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Росія відпрацювала бомбардування Одеси: карти

1.8т
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Авіація Росії під час навчань відпрацьовувала бомбардування Одеси. Всього в 60 км від міста літаки змінили курс і попрямували на Босфорт.

Про це заявив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, передає Inforesist. У польоті брали участь бомбардувальники Ту-22.

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"Я бачив, як під час російських навчань бомбардувальники Ту-22 відпрацьовували бомбардування Одеси. У 60 кілометрах від міста повернули на південь і пішли на Босфор", – заявив Воронченко.

Він також заявив за останні роки Росія наростила сили в окупованому Криму.

Росія відпрацювала бомбардування Одеси

Росія відпрацювала бомбардування Одеси

Inforesist

Росія відпрацювала бомбардування Одеси

Росія відпрацювала бомбардування Одеси

Inforesist

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що президент Росії Володимир Путін після завершення активної фази війни на Донбасі візьметься за південь України.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Дело Геббельса живёт и процветает... Вы там вааще ипанулись?
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