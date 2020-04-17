Росія видала Казахстану одіозного терориста "ДНР" із батальйону "Мотороли"

Росія видала Казахстану терориста Євгена Щербака, який воював проти України у складі батальйону "Спарта" ліквідованого бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").

Про це у своєму відеоблозі на YouTube розповів український журналіст Денис Казанський. За його словами, після кількох років війни в чужій країні громадянин Казахстану вирішив переїхати в країну-агресорку і осів у Санкт-Петербурзі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак у 2018 році Щербака зупинили на вулиці російські поліцейські, перевірили його документи, пробили по базі і з'ясували, що він перебуває в розшуку у Казахстані. Зокрема, за участь в іноземних збройних конфліктах і за вбивства громадян України йому загрожує від 5 до 9 років в'язниці.

Терорист "ДНР" Євген Щербак Скриншот відео

Після цього Щербака затримали, і його доля вирішувалася кілька років. Однак у квітні 2020 року Росія все ж вирішила екстрадувати терориста "ДНР" у Казахстан.

"Тож тепер у Євгена Щербака буде багато часу подумати про суть того "русского міра", за який він воював. Його доля дуже повчальна для всіх полум'яних борців за "русскій мір" і взагалі для всіх, хто ще вірить у якісь ідеали цього "мріа". Є така приказка – Росія кине тебе завжди. Ми бачимо чергове підтвердження цієї фрази. Будь-якого найполум'янішого "патріота" Росія без усякого жалю готова здати, щойно їй це буде вигідно і необхідно", – зробив висновок Казанський.

Терорист "ДНР" Євген Щербак Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі працівники СБУ затримали колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної "ДНР", який брав участь у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі. Окупант здійснював активний опір українським військовослужбовцям і силам АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Пісків, Спартака, Логвинова та донецького аеропорту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся