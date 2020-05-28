Росія в ООН висунула ультиматум щодо припинення вогню через санкції

На засіданні Ради безпеки ООН про захист цивільних осіб у збройних конфліктах Російська Федерація дала зрозуміти, що припинення вогню у країнах, де вона бере участь у військових конфліктах, неможливе без повного зняття санкцій з неї.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, опублікувавши частину заяви російської делегації.
Зокрема, у ній сказано, що глобальне припинення вогню "буде неповним без заклику секретаря скасувати санкції, які можуть підривати спроможність країн реагувати на пандемію".
Заява Росії в ООН з приводу припинення вогню
Facebook Олега Ніколенка
"Той момент, коли російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб в збройних конфліктах, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню. Раніше ми чули лише те, що санкції заважають гуманітарній допомозі для боротьби із COVID-19. Не допомогло, тому вирішили повернутися до старих практик – шантажу", – обурився Ніколенко.
Росія в ООН
"Цензор.НЕТ"
За словами дипломата, заява РФ пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту.
"Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде. Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики", – підсумував речник Постійного представництва Україні при ООН.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня представник Росії у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Борис Гризлов пригрозив "непоправними наслідками" Україні, якщо вона спробує змінити Мінські домовленості.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".