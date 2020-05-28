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28 травня • оновлено в 06:08
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Росія в ООН висунула ультиматум щодо припинення вогню через санкції

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На засіданні Ради безпеки ООН про захист цивільних осіб у збройних конфліктах Російська Федерація дала зрозуміти, що припинення вогню у країнах, де вона бере участь у військових конфліктах, неможливе без повного зняття санкцій з неї.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, опублікувавши частину заяви російської делегації.

Зокрема, у ній сказано, що глобальне припинення вогню "буде неповним без заклику секретаря скасувати санкції, які можуть підривати спроможність країн реагувати на пандемію".

Заява Росії в ООН з приводу припинення вогню

Заява Росії в ООН з приводу припинення вогню

Facebook Олега Ніколенка

"Той момент, коли російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб в збройних конфліктах, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню. Раніше ми чули лише те, що санкції заважають гуманітарній допомозі для боротьби із COVID-19. Не допомогло, тому вирішили повернутися до старих практик – шантажу", – обурився Ніколенко.

Росія в ООН

Росія в ООН

"Цензор.НЕТ"

За словами дипломата, заява РФ пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту.

"Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде. Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики", – підсумував речник Постійного представництва Україні при ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня представник Росії у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Борис Гризлов пригрозив "непоправними наслідками" Україні, якщо вона спробує змінити Мінські домовленості.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Конфлікт в Сирії Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Радбез ООН
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