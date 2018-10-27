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/Розслідування

Росія таємно перекинула військову техніку на Донбас: що відбувається

17.9тЧитати матеріал російською

На Донеччині був помічений російський гумконвой з машинами військового зразка.

Про це з посиланням на Українську сторону Спільного центру з координації та контролю інформує прес-центр штабу ООС у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що в окупованому районі Донецької області спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували колону з 45 вантажівок з російськими номерними знаками і написами "Гуманітарна допомога", яка прямувала в західному напрямку біля Макіївки", - підкреслили українські військові.

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Відзначається, що 10 автомобілів у цій колоні - військового зразка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові відзвітували, що ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою Об'єднаними силами. Бійці готові до реагування на різкі зміни в обстановці.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіГуманітарний конвой Росії
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Зафиксировали? Как именно? Взглядом? Ни тут, ни на Фейсбуке нет ни видео, ни фотографий. Плёнка в смартфонах закончилась? Бывает… :) Я понимаю, что после вчерашнего заявления наблюдателя из ОБСЕ (забыл фамилию), который сказал не то, чего от него ожидали в Украине (потом, правда, быстро "исправился"), хочется побыстрее отыскать хоть какие-нибудь следы российской армии в степях Украины, но не настолько же топорно, земляки. Это даже не "хайли лайкли", это просто туфта, в которую даже среди украинцев поверят лишь самые упоротые.
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Т Александр
Т Александр
А ШО? Хуг - ненаш?) Нет? Козломордые денег зажали? И да , все знают эту гуманитарку и куда она идет.
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Ильченко София
Ильченко София
Когда вас ольгинская бригада бомжеросов-обдроченцев,удалят на куй из УКРАИНСКОГО ОБОЗА?Вы уже заехали своим вонючим поносом!Не хуй шастать на УКРАИНСКОМ САЙТЕ,крысы хуйловские!
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Ильченко София, Для нас "Обоз"-это бесплатный цирк.Для тебя-работа.На кого будешь дерьмом плеваться,на Умку с Кожедубом?Неужели проглатывать придёться?
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