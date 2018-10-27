Росія таємно перекинула військову техніку на Донбас: що відбувається

На Донеччині був помічений російський гумконвой з машинами військового зразка.

Про це з посиланням на Українську сторону Спільного центру з координації та контролю інформує прес-центр штабу ООС у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що в окупованому районі Донецької області спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували колону з 45 вантажівок з російськими номерними знаками і написами "Гуманітарна допомога", яка прямувала в західному напрямку біля Макіївки", - підкреслили українські військові.

Відзначається, що 10 автомобілів у цій колоні - військового зразка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові відзвітували, що ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою Об'єднаними силами. Бійці готові до реагування на різкі зміни в обстановці.