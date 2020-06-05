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5 червня • оновлено в 15:14
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Росія таємно перекинула на Донбас військових інструкторів – розвідка

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З Росії на територію тимчасово окупованого Донбасу прибули російські інструктори (кадрові військовослужбовці ЗС РФ).

Росіяни потрапили через неконтрольовану Україною ділянку кордону з РФ, говориться в зведенні ООС.

Відзначається, що РФ перекинула на Донбас інструкторів для вдосконалення навичок професійної майстерності в реальних бойових умовах російських розвідувальних підрозділів, снайперів і груп спеціального призначення.

Російські найманці на Донбасі

Російські найманці на Донбасі

"На початку червня через неконтрольовану українською владою ділянку кордону таємно прибули групи російських інструкторів (кадрових військовослужбовців ЗС РФ) для проведення інструкторсько-методичних занять та навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами і особовим складом других військово-облікових спеціальностей", – йдеться в повідомленні .

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 4 червня, озброєні формування РФ 14 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі і обстріляли позиції Об'єднаних сил.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ООС
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