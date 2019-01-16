''Росія своїх випльовує!" З'явилися деталі про вигнання з РФ львівської журналістки

Вигнана з Росії скандальна львівська журналістка Олена Бойко прибула в Україну. Її затримали російські силовики і депортували під конвоєм.

Українські прикордонники забрали її на нейтральній території та привезли на територію держави. Про це Бойко повідомила у коментарі головному редактору журналу Polit Russia Руслану Осташку (щоб прослухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки).

"Взяли і викинули за шлагбаум. Посиділа деякий час на нейтральній смузі, український прикордонник попросив документи. Після цього я написала заяву на надання політичного притулку і спробувала його на КПП зареєструвати", — розповіла проросійська журналістка.

Олена Бойко Zaxid.net

Однак їй відмовили в наданні політичного притулку, аргументуючи це чинним рішенням суду щодо депортації. Сама Бойко заявила, що знає "замовника" та звинуватила в цьому СБУ і російські спецслужби.

"Хотілося б, щоб і Путін (президент РФ. — Ред.), і Лавров (глава МЗС РФ. — Ред.), і міністр внутрішніх справ придивилися до своїх працівників. Це великий удар по міжнародному іміджу. Є фраза: "Росія своїх не кидає". Так вона їх просто випльовує!" — заявила Бойко у сльозах.

Олена Бойко Youtube

Також прокремлівська журналістка порадила українцям, які сподіваються на отримання російського громадянства, "тікати з РФ".

"Надія і віра її залишають. Каже, що їй вже все одно і вона готова померти", — прокоментував розмову з вигнаною з РФ українкою Осташко.

Як писав OBOZREVATEL:

11 грудня стало відомо, що Олена Бойко зникла в Росії. Її дочка розповіла, що 10 грудня до них додому прийшов дільничний і повів її до відділку, після чого зв'язок з жінкою урвався.

12 грудня стало відомо, що вона перебуває в міграційному центрі у Москві.

16 грудня Бойко посадили у потяг і видворили в Україну.

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