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''Росія своїх випльовує!" З'явилися деталі про вигнання з РФ львівської журналістки

4.5тЧитати матеріал російською

Вигнана з Росії скандальна львівська журналістка Олена Бойко прибула в Україну. Її затримали російські силовики і депортували під конвоєм.

Українські прикордонники забрали її на нейтральній території та привезли на територію держави. Про це Бойко повідомила у коментарі головному редактору журналу Polit Russia Руслану Осташку (щоб прослухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки).

"Взяли і викинули за шлагбаум. Посиділа деякий час на нейтральній смузі, український прикордонник попросив документи. Після цього я написала заяву на надання політичного притулку і спробувала його на КПП зареєструвати", — розповіла проросійська журналістка.

Олена Бойко

Олена Бойко

Zaxid.net

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Однак їй відмовили в наданні політичного притулку, аргументуючи це чинним рішенням суду щодо депортації. Сама Бойко заявила, що знає "замовника" та звинуватила в цьому СБУ і російські спецслужби.

"Хотілося б, щоб і Путін (президент РФ. — Ред.), і Лавров (глава МЗС РФ. — Ред.), і міністр внутрішніх справ придивилися до своїх працівників. Це великий удар по міжнародному іміджу. Є фраза: "Росія своїх не кидає". Так вона їх просто випльовує!" — заявила Бойко у сльозах.

Олена Бойко

Олена Бойко

Youtube

Також прокремлівська журналістка порадила українцям, які сподіваються на отримання російського громадянства, "тікати з РФ".

"Надія і віра її залишають. Каже, що їй вже все одно і вона готова померти", — прокоментував розмову з вигнаною з РФ українкою Осташко.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 11 грудня стало відомо, що Олена Бойко зникла в Росії. Її дочка розповіла, що 10 грудня до них додому прийшов дільничний і повів її до відділку, після чого зв'язок з жінкою урвався.

  • 12 грудня стало відомо, що вона перебуває в міграційному центрі у Москві.

  • 16 грудня Бойко посадили у потяг і видворили в Україну.

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Україна
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хант мануэль
хант мануэль
Залишилось тільки пригнути 2 дубочки,прив*язати до кожного по нозі і відпустити.
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1
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все правильно. Я предупреждал всю ватную шушеру, вас начнут выдворять обратно. Денег нет вас содержать, а у нас в концлагере - макароны. Тетка поехала сразу, прямым рейсом. ;)
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6
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Бешенство Ватки, вот хоть вчем то я с тобой согласен Украина это реально концлагерь ты прав
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4
Скирда Женя
Скирда Женя
Так а по ходу , нашему самому гуманному суду ей особо и нет чего предъявить... пожурят и поставят на содержание Украины, дав пенсию... (((
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2
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Скирда Женя, нахер она нужна,пусть в нейтральной зоне тыняется.
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