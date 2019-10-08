Два ешелони в бойовій готовності: Росія стягнула війська до кордонів України

Росія розмістила два ешелони військової техніки біля станції Каменська Ростовської області, за 20 кілометрів до кордону з Україною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер Збройних сил, блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Він посилається на повідомлення росіян у соцмережі.

Ілюстрація. Російська військова техніка Народна правда

"Два ешелони військової техніки стоять уже два тижні, в бойовій готовності і чекають на якусь провокацію. Цікаво яку, чи самі її зроблять? У російських військових навіть телефони вилучили", – написав він.

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" засвітили важку військову техніку, отриману від Росії.

У липні в мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

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