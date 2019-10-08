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9 жовтня • оновлено в 05:15
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Два ешелони в бойовій готовності: Росія стягнула війська до кордонів України

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Росія розмістила два ешелони військової техніки біля станції Каменська Ростовської області, за 20 кілометрів до кордону з Україною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер Збройних сил, блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Він посилається на повідомлення росіян у соцмережі.

Ілюстрація. Російська військова техніка

Ілюстрація. Російська військова техніка

Народна правда

"Два ешелони військової техніки стоять уже два тижні, в бойовій готовності і чекають на якусь провокацію. Цікаво яку, чи самі її зроблять? У російських військових навіть телефони вилучили", – написав він.

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Два ешелони в бойовій готовності: Росія стягнула війська до кордонів України

facebook.com/ukrop.bc

Два ешелони в бойовій готовності: Росія стягнула війська до кордонів України

facebook.com/ukrop.bc

Два ешелони в бойовій готовності: Росія стягнула війська до кордонів України

facebook.com/ukrop.bc

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" засвітили важку військову техніку, отриману від Росії.

У липні в мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Російська воєнна загроза
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
Теги
воєнна техніка фотографии
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Оголили всю Сибирь и Дальний Восток, МО РФ собрало все силы против сильнейшей армии Европы. Мир в напряженном ожидание - ждёт официального заявления блогера Толика Штефана (позывной "Штирлиц")...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Толян "Штирлиц" ещё не знает, шо в России кончились ж/д платформы, все в Ростовской области под разгрузкой стоят ...
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
вы что уже обосра-лись великие войны ато ___
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Junio Van
Junio Van
Пущай штырлыц постращает рагулей. Им не привыкать бздеть в шаровары ))
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