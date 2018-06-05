Росія стягнула техніку на Донбас: Об'єднані сили назвали місця концентрації окупантів

Порушуючи Мінські домовленості, терористи збройних формувань РФ продовжують приховано зосереджувати військову техніку і озброєння та нарощувати свій бойовий потенціал на тимчасово непідконтрольній території України.

Зокрема, за інформацією СММ ОБСЄ, в районі населеного пункту Новоамвросіївське був підтверджений факт розташування 4 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", а на захід від Луганська в районі населеного пункту Первомайськ виявлено розташування 30 одиниць бронетранспортерів (MТЛБ), десять із яких оснащені зенітними установками (ЗУ-23).

У той же час на тимчасово непідконтрольною території Донецької області за результатами проведеної верифікації місць зберігання відведеної техніки спостерігачі Місії виявили відсутність 6 одиниць буксируваних гаубиць калібру 152 мм "Мста-Б", 9 одиниць самохідних гаубиць 122 калібру "Гвоздика".

Крім того, за наявною інформацією, неподалік від кордону з РФ, в районі населеного пункту Маринівка виявлено переміщення до лінії зіткнення колони ворожої техніки і озброєння - близько 15 одиниць РСЗО "Град", більше 10 танків різної модифікації та кілька одиниць броньованої техніки іншого призначення.

Українська сторона СЦКК зазначає: подібні дії з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації слід розцінювати як черговий етап підготовки засобів вогневого ураження до її застосування по позиціях Збройних Сил України, і по мирному населенню Донбасу з порушенням Мінських домовленостей. Це також свідчить про їхню повну зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, і явне небажання дотримуватися вимог актів міжнародного права, Мінських домовленостей щодо відведення важкої техніки і озброєння від лінії дотику сторін у позначених місцях зберігання.

"Українська сторона СЦКК вчергове наголошує: такі дії з боку проросійських найманців створюють небезпеку для життя і здоров'я мирних громадян, нормального функціонування підприємств та інфраструктури Донбасу", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 4 червня, підрозділи Об'єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне становище, вели активну оборону і давали адекватну відповідь супротивнику. В результаті терористи "Л/ДНР" зазнали втрат - двоє вбитих і шестеро поранених, передає прес-центр ООС. Українські військові за добу не постраждали.

Пізно ввечері 4 червня на Донбасі спалахнув серйозний бій. Вибухи були чутні в районі Донецької фільтрувальної станції. Про руйнування і постраждалих поки невідомо.