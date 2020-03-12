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12 березня • оновлено в 16:01
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/ Розслідування

Росія стягнула на Донбас армаду танків і артилерії – ОБСЄ

2.1т
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Російські окупанти на Донбасі на початку березня посилили свої позиції безліччю важкого озброєння, серед якого – десятки танків, гаубиць, реактивних систем залпового вогню, мінометів та інших засобів ураження.

Це підтверджує звіт СММ ОБСЄ від 11 березня, повідомляється на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, 7 березня БПЛА далекого радіусу дії на території колишнього аеропорту біля населеного пункту Переможне (19 км на південь від Луганська) зафіксував:

  • дві самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 122 мм – одна одиниця, 2С1 "Гвоздика", 152 мм – одна одиниця);

  • три буксирувані гаубиці (2А65 "Мста-Б", 152 мм – одна одиниця, Д-30А "Жаба", 122 мм – одна одиниця, Д-20, 152 мм – одна одиниця);

  • одну реактивну систему залпового вогню (9К51, БМ- 21 "Град", 122 мм) і одну протитанкову гармату (МТ-12 "Рапіра", 100 мм).

Танки Росії на Донбасі

Танки Росії на Донбасі

"Кореспондент"

У штабі ООС уточнили, що все перераховане озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення. Крім того, в той же день, 7 березня, БПЛА далекого радіусу дії зафіксував на території колишнього аеропорту біля населеного пункту Переможне ще одне скупчення техніки:

  • два міномети (2Б11 "Сані", 120 мм – одна одиниця, 2Б14 "Піднос", 82 мм – одна одиниця);

  • один буксируваний міномет (2Б9 "Волошка", 82 мм);

  • один зенітний ракетний комплекс (9К35 "Стріла-10").

А на території об'єкта біля населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 км на північний захід від Луганська) зафіксовано 20 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста- Б", 152 мм – одна одиниця, невстановленого типу – 19 одиниць).

Також 6 березня міні-БПЛА СММ ОБСЄ на полігоні біля населеного пункту Тернове (57 км на схід від Донецька) зафіксував скупчення танків (T-72 – 17 одиниць, T-64 – 18 одиниць). Зазначене озброєння було розміщене по лініях відведення, але за межами виділених місць зберігання.

В цілому з початку Операції Об'єднаних сил (30 квітня 2018 року) СММ ОБСЄ зафіксувала понад 2,5 тисячі фактів розміщення збройними формуваннями РФ коштів вогневого ураження з порушенням ліній відведення і виявила близько 5000 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення, а також більше 14 000 одиниць озброєння, розміщених по лініях відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ГУР Міноборони дізналося, що російсько-окупаційні війська на Донбасі підготували до негайного застосування в разі відповідної команди на лінії зіткнення бойові танки, артилерійські системи і реактивні системи залпового вогню.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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hunt andres
hunt andres
Да все, что было - то с стянула. Сатана на подходе)))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Армада танков....а вообще автор знает что такое танк?
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2
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А где 1000 российских танков о которых в Европе говорил порошенко?
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3
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Евгений Зеленский, Ааааа, не дай Бог разозлить украинскую армию)))))
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3
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Захаров Дмитрий, а их кипорхи уничтожили. Одной пулей. Насквозь...
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