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Росія стягнула до Криму військових і техніку: що відбувається

1.8тЧитати матеріал російською

Російські Збройні сили почали військові навчання на одному з полігонів анексованого Криму.

Як пише прес-служба Південного військового округу ЗС РФ, задіяні також артилерія і безпілотники.

"Екіпажі самохідних артилерійських установок, розрахунки гаубичної артилерії і мінометні підрозділи відпрацьовують дії з приготування артилерійських установок до бою і підготовки до стрільби, здають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій", - йдеться в повідомленні.

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Загалом у навчаннях беруть участь понад 300 військовослужбовців та понад 20 одиниць техніки, серед якої самохідні артилерійські установки "Нона-С", самохідні гаубиці "Гвоздика", а також міномети "Піднос" і "Сані".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія різко збільшила кількість озброєння на кордоні з Україною, в Криму та на окупованих частинах Донбасу. Так, кількість танків за період з вересня по грудень минулого року зросла майже в три рази.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Росія - країна-агресор
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Хочешь мира, готовься к войне.
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Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Ничего!
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