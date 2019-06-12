Росія стягнула багато озброєння до Криму: розвідка США показала тривожні кадри

Росія збільшила чисельність своїх військ, літаків і зброї в анексованому Криму.

Про це повідомили в розвідці США після аналізу супутникових знімків. За останні 18 місяців на півострові також з'явилися системи С-400 і були вдосконалені бази радянських часів, передає Zn.ua із посиланням на Defense One.

Повідомляється, що додаткова вогнева міць дає Кремлю більший контроль над Чорним морем і наближає наступальні винищувачі і кораблі ближче до Близького Сходу.

На знімках були показані п'ять батарей С-400, п'ять систем ППО С-300 і винищувачі в чотирьох місцях. Також відзначені модернізовані військові об'єкти радянської епохи. Крім цього, у РФ зараз 81 військовий літак і вертоліт у Криму.

Військове нарощування в Криму Defense One

Військове нарощування в Криму Defense One

Військове нарощування в Криму Defense One

Військове нарощування в Криму Defense One

Військове нарощування в Криму Defense One

Військове нарощування в Криму Defense One

У розвідці заявили, що ці факти вказують на відсутність намірів у Росії повернути окупований Крим і вона зацікавлена і надалі здійснювати контроль над Чорним морем.

"Це значне нарощування. НАТО буде відчувати зростаючий тиск із боку союзників у регіоні, щоб показати, що здатне дати відсіч спробам Росії отримати більший контроль над Чорним морем", – пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посли Європейського Союзу прийняли рішення продовжити ще на один рік санкції, введені за анексію Криму Російською Федерацією.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

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