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/Розслідування

Росія стягнула багато озброєння до Криму: розвідка США показала тривожні кадри

26.5тЧитати матеріал російською

Росія збільшила чисельність своїх військ, літаків і зброї в анексованому Криму.

Про це повідомили в розвідці США після аналізу супутникових знімків. За останні 18 місяців на півострові також з'явилися системи С-400 і були вдосконалені бази радянських часів, передає Zn.ua із посиланням на Defense One.

Повідомляється, що додаткова вогнева міць дає Кремлю більший контроль над Чорним морем і наближає наступальні винищувачі і кораблі ближче до Близького Сходу.

На знімках були показані п'ять батарей С-400, п'ять систем ППО С-300 і винищувачі в чотирьох місцях. Також відзначені модернізовані військові об'єкти радянської епохи. Крім цього, у РФ зараз 81 військовий літак і вертоліт у Криму.

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Військове нарощування в Криму

Військове нарощування в Криму

Defense One

Військове нарощування в Криму

Військове нарощування в Криму

Defense One

Військове нарощування в Криму

Військове нарощування в Криму

Defense One

Військове нарощування в Криму

Військове нарощування в Криму

Defense One

Військове нарощування в Криму

Військове нарощування в Криму

Defense One

Військове нарощування в Криму

Військове нарощування в Криму

Defense One

У розвідці заявили, що ці факти вказують на відсутність намірів у Росії повернути окупований Крим і вона зацікавлена і надалі здійснювати контроль над Чорним морем.

"Це значне нарощування. НАТО буде відчувати зростаючий тиск із боку союзників у регіоні, щоб показати, що здатне дати відсіч спробам Росії отримати більший контроль над Чорним морем", – пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посли Європейського Союзу прийняли рішення продовжити ще на один рік санкції, введені за анексію Криму Російською Федерацією.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Чорне мореНАТО
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Начал читать заголовок "Россия стащила много вооружения.." и ахнул: -Опять?! У кого на этот раз?!
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2
1
Плотникова Елена
Плотникова Елена
Мoя искpeнняя благoдарноcть вceм тем, ктo пoкaзaл мнe cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/2gbwf1b Прoстo прoйдя пpостой опрос получилa почти полугoдовyю зарплатy)) Пользyйтecь, пока ecть вoзмoжнoсть=)
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0
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Радари Джанька
Радари Джанька
Плотникова Елена, сходите на этот же сайт ещё раз и получите вторую половину годовой зарплаты. Или уже присытились? Кончились мешки?
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0
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Николаев Олег
Николаев Олег
"В разведке заявили, что эти факты указывают на отсутствие намерений у России вернуть оккупированный Крым" )))))))))))
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Николаев Олег, я тоже чуть из кресла не выпал, когда это прочитал :о))))))))
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