Головна Новини
17 квітня • оновлено в 12:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Росія спростила отримання паспортів жителям Донбасу

1.2т
Читати матеріал російською

Нелегітимна Держдума Росії ухвалила в першому читанні і в цілому закон, який спростить отримання російських паспортів жителями терористичних "Л/ДНР".

Як повідомляють РИА Новости, мова йде про їх звільнення від сплати держмита при отриманні громадянства країни-агресора.

Зокрема, документ звільняє від сплати держмита за прийом в громадянство РФ осіб, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України та подали заяви в спрощеному порядку. Закон повинен набути чинності з дня його офіційного опублікування.

Паспорти Росії на Донбасі

Паспорти Росії на Донбасі

BFM.ru

Російські депутати заявили, що ухвалення скандального документу стане продовженням окупаційної політики Москви щодо "захисту і підтримки російськомовного населення".

Нагадаємо, відповідно до указу президента РФ Володимира Путіна від 24 квітня 2019 року, жителі ОРДЛО при отриманні паспорта Росії повинні були платити держмито в розмірі 3,5 тисячі рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує надання громадянства українцям і білорусам. Зокрема, мова йде про звільнення цих людей від співбесіди на предмет знання російської мови.

  • А 17 липня Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Росія
Теги
Новини ЛНР ДНР Державна Дума Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
По вашем же опросам, Путина поддерживает 98% населения Донбасса( и это не смотря на то, что Путин каждый день их о б с т р е л и в а е т) так что тут удивительного?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги