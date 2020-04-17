Нелегітимна Держдума Росії ухвалила в першому читанні і в цілому закон, який спростить отримання російських паспортів жителями терористичних "Л/ДНР".

Як повідомляють РИА Новости, мова йде про їх звільнення від сплати держмита при отриманні громадянства країни-агресора.

Зокрема, документ звільняє від сплати держмита за прийом в громадянство РФ осіб, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України та подали заяви в спрощеному порядку. Закон повинен набути чинності з дня його офіційного опублікування.

Паспорти Росії на Донбасі BFM.ru

Російські депутати заявили, що ухвалення скандального документу стане продовженням окупаційної політики Москви щодо "захисту і підтримки російськомовного населення".

Нагадаємо, відповідно до указу президента РФ Володимира Путіна від 24 квітня 2019 року, жителі ОРДЛО при отриманні паспорта Росії повинні були платити держмито в розмірі 3,5 тисячі рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує надання громадянства українцям і білорусам. Зокрема, мова йде про звільнення цих людей від співбесіди на предмет знання російської мови.

А 17 липня Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

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