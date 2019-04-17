Росія різко скоротила підтримку "Л/ДНР": що відомо

Росія різко скоротила виплати населенню окупованої частини Донбасу і перестала постачати туди "гуманітарну допомогу".

Розмови про видачу російських паспортів людям, які проживають в ОРДЛО, покликані погасити соціальне невдоволення. Про це розповіла в своєму блозі на OBOZREVATEL відома письменниця з Луганщини Олена Степова.

"Зараз соціальна напруга на окупованих територіях обумовлена не тільки небажанням РФ визнавати "молоді республіки", але і куди більш прозаїчними моментами. Росія різко зменшила виплати населенню окупованих територій, почала виділяти на них менше грошей і припинила поставки "гуманітарки". І якщо раніше гуманітарки було стільки, що нею годували собак і кішок – зараз її немає взагалі. І це викликає невдоволення у людей, які звикли вимагати: "Дай! Дай! Дай!" – наголосила письменниця.

Водночас Степова нагадала, що розмови про "видачу паспортів" населенню ОРДЛО ведуться вже не перший рік – і починаються на піку соціальної напруженості на окупованих територіях.

"Тільки-тільки соціальна напруга від того, що "Росія нас кинула, Росія нас обдурила" досягає критичної точки – "народу Донбасу" обіцяють або включити окуповані території до складу Росії, або дати всім бажаючим російське громадянство. Їм вмикають телевізор, де з екрану якийсь Жириновський або Зюганов щось там заявляють, їм показують мітинги, де росіяни нібито вимагають від своєї влади допомогти "братньому народу" "Л/ДНР". Але далі обіцянок справа досі не йшла", – наголосила Степова.

Паспорт Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Путіна відповіли Порошенку, що не мають наміру брати участь в переговорах про Донбас у нормандському форматі.

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