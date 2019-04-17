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Росія різко скоротила підтримку "Л/ДНР": що відомо

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Росія різко скоротила виплати населенню окупованої частини Донбасу і перестала постачати туди "гуманітарну допомогу".

Розмови про видачу російських паспортів людям, які проживають в ОРДЛО, покликані погасити соціальне невдоволення. Про це розповіла в своєму блозі на OBOZREVATEL відома письменниця з Луганщини Олена Степова.

"Зараз соціальна напруга на окупованих територіях обумовлена не тільки небажанням РФ визнавати "молоді республіки", але і куди більш прозаїчними моментами. Росія різко зменшила виплати населенню окупованих територій, почала виділяти на них менше грошей і припинила поставки "гуманітарки". І якщо раніше гуманітарки було стільки, що нею годували собак і кішок – зараз її немає взагалі. І це викликає невдоволення у людей, які звикли вимагати: "Дай! Дай! Дай!" – наголосила письменниця.

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Водночас Степова нагадала, що розмови про "видачу паспортів" населенню ОРДЛО ведуться вже не перший рік – і починаються на піку соціальної напруженості на окупованих територіях.

"Тільки-тільки соціальна напруга від того, що "Росія нас кинула, Росія нас обдурила" досягає критичної точки – "народу Донбасу" обіцяють або включити окуповані території до складу Росії, або дати всім бажаючим російське громадянство. Їм вмикають телевізор, де з екрану якийсь Жириновський або Зюганов щось там заявляють, їм показують мітинги, де росіяни нібито вимагають від своєї влади допомогти "братньому народу" "Л/ДНР". Але далі обіцянок справа досі не йшла", – наголосила Степова.

Паспорт Росії

Паспорт Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Путіна відповіли Порошенку, що не мають наміру брати участь в переговорах про Донбас у нормандському форматі.

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Теми
війнаОРДЛО
Особа
Олена Степова
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
Помимо суицидов, пьянства, наркомании и стычек между сослуживцами, ряды ВСУ продолжают редеть в том числе из-за бракованного вооружения. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Он уточнил, что в течение недели впервые был зафиксирован подрыв противотанкового ракетного комплекса «Корсар». Инцидент произошел в районе Водяного в подразделении 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб один боевик. «Ракета взорвалась в пусковой установке. Один военнослужащий погиб. Командиру бригады в этой связи было приказано сдать ПТУР «Корсар» на склады до выяснения причин произошедшего», — сказал Басурин. Он также добавил, что за минувшую неделю ВСУ потеряли свыше полусотни военнослужащих в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе. В частности, потери ВСУ составили 21 погибший и 30 раненых, из которых 12 погибли и девять получили ранения в результате уничтожения силами сопротивления Донбасса огневых точек, с которых велся огонь по населенным пунктам республики.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Умереть в рассее! (с)
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Константинов Villi
Константинов Villi
Денехнетновыдиржитесь!))))
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