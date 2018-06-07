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Росія пригрозила Україні кількома арміями - Турчинов

3.3тЧитати новину російською

За чотири роки війни проти України Росія побудувала вздовж кордону потужну військову інфраструктуру, крім того зберігається можливість атаки з моря.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, відкриваючи дев'ятий Національний експертний форум, передає "Радіо Свобода".

За його словами, на даний момент ніяких ознак нормалізації ситуації поки немає.

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"Два корпуси, які входять до складу восьмий російської армії, фактично виконують функцію, яку виконували штрафбат під час Другої світової війни. Їх завдання - затримати просування наших військ до підходу основних сил. Але де вони дислокуються? Побудована потужна військова інфраструктура вздовж нашого кордону. Росія проти нас оперує не батальйонами або дивізіями, а арміями", - говорить Турчинов.

Серед загроз з моря секретар РНБО називає частина Каспійського флоту Росії, перекинутий в Чорноморський басейн.

Також він говорить про російські ракетні комплекси в Криму і на східних кордонах, які, за його словами, здатні завдати удару "фактично по всій території України".

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"У цій війні Росія, на жаль, має союзників, яких ми вважаємо нашими стратегічними партнерами. Одним з найнебезпечніших для нас є так званий проект "Північний потік-2", це реальний виклик для нас, і випробування для нашого партнерства із західними колегами , тому що втрати, які понесемо ми - на порядок більше, ніж ті кредити, які нам сьогодні пропонують", - заявив Турчинов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО назвав дату, коли Росія може піти великою війною на Україну .

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Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
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