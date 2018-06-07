Росія пригрозила Україні кількома арміями - Турчинов

За чотири роки війни проти України Росія побудувала вздовж кордону потужну військову інфраструктуру, крім того зберігається можливість атаки з моря.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, відкриваючи дев'ятий Національний експертний форум, передає "Радіо Свобода".

За його словами, на даний момент ніяких ознак нормалізації ситуації поки немає.

"Два корпуси, які входять до складу восьмий російської армії, фактично виконують функцію, яку виконували штрафбат під час Другої світової війни. Їх завдання - затримати просування наших військ до підходу основних сил. Але де вони дислокуються? Побудована потужна військова інфраструктура вздовж нашого кордону. Росія проти нас оперує не батальйонами або дивізіями, а арміями", - говорить Турчинов.

Серед загроз з моря секретар РНБО називає частина Каспійського флоту Росії, перекинутий в Чорноморський басейн.

Також він говорить про російські ракетні комплекси в Криму і на східних кордонах, які, за його словами, здатні завдати удару "фактично по всій території України".

"У цій війні Росія, на жаль, має союзників, яких ми вважаємо нашими стратегічними партнерами. Одним з найнебезпечніших для нас є так званий проект "Північний потік-2", це реальний виклик для нас, і випробування для нашого партнерства із західними колегами , тому що втрати, які понесемо ми - на порядок більше, ніж ті кредити, які нам сьогодні пропонують", - заявив Турчинов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО назвав дату, коли Росія може піти великою війною на Україну .