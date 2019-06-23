Катастрофа MH17 на Донбасі: хто вбив 298 осіб і як заплатить Росія

Працівники російських спецслужб разом із підконтрольними терористами з "Л/ДНР" винні у катастрофі Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Такого висновку дійшли нідерландські розслідувачі, а інформацію опублікувала експертна група Bellingcat, раніше відома резонансними викриттями злочинів спецслужб РФ.

Про що конкретно йдеться у доповіді та які наслідки будуть для Москви — з'ясовував OBOZREVATEL.

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Розслідувачі опублікували доповідь про катастрофу Малайзійського Boeing 777 у 2014 році на Донбасі. За їхніми даними, до злочину прямо причетні працівники російських спецслужб;

Йдеться про ватажка бойовиків часів 2014 року Ігоря Гіркіна-Стрєлкова (кадрового працівника ФСБ), а також колишнього працівника ВС Росії Олега Пулатова та інших;

Міжнародники впевнені, на основі даних розслідування постраждалі можуть звертатися до судів. З України ж у публічній площині зняті звинувачення;

Зі свого боку МЗС РФ поспішив відкинути всі оголошені підозри, заявивши, що "на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні звинувачення, спрямовані на дискредитацію".

Як розслідування "вдарить" по Росії

Експертно-журналістська група і слідчі по суті довели те, про що раніше неодноразово говорили як військові фахівці, так і багато політиків. Однак нарешті детально встановлені особи вбивць і організаторів теракту, у якому загинули 298 осіб.

Серед причетних названі:

Ігор Гіркін (працівник ФСБ, який ніколи і не приховував причетності до спецслужб),

Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"),

Олег Пулатов (колишній працівник ЗС Росії) та інші агенти спецслужб, зокрема і завербовані українські бойовики із так званих республік.

Таке масштабне і містке розслідування — це прямий шлях до міжнародних судів.

"Дуже хороший знак як для України, так і для сімей загиблих пасажирів літака. Важливо, що ідентифікували фактичних убивць. Тепер є можливість точково у судах доводити причетність. А позовів буде багато. На міжнародній арені може бути хвиля пресингу на Росію, можливо, і нові санкції", — заявив OBOZREVATEL експерт Інституту демократії і соціального прогресу Богдан Ференс.

У перспективі можуть бути покарані виконавці злочину, перш за все вказані у розслідуванні. Також у судах реально домогтися матеріальної компенсації від Росії. Щоправда, в країні вже діє принцип верховенства національного права перед міжнародним. Тому будь-якої миті Кремль може заблокувати процес.

"Це поки проміжковий етап. Зараз санкції, напевно, не вводитимуть. Хоча і є заяви окремих західних країн, наразі сторони налаштовані більше до переговорів, тому будь-які подібні рішення контрпродуктивні", — вважає міжнародник Юлія Осмоловська.

У Росії вже різко відреагували на звинувачення. Самопроголошений глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що все це просто порожні слова.

"Підтримував і продовжую підтримувати постійно ("Л/ДНР". — Ред.), А так — ракети не чистив, до запуску не готував", — заявив він раніше.

МЗС РФ також спростував причетність до злочину.

"Заяви, озвучені Спільною слідчою групою про нібито причетність російських військовослужбовців до катастрофи малайзійського Боїнга МН17, не можуть викликати нічого, крім жалю. Вкотре на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні звинувачення, спрямовані на дискредитацію Російської Федерації в очах міжнародної громадськості", — заявили в МЗС РФ.

Збитий Боїнг МН17

Цікаву позицію озвучив і Telegram-канал Незигарь, близький до Адміністрації президента Росії.

"Голландські слідчі, які займаються загибеллю Малайзійського боїнгу під Донецьком, надали журналістам аудіозаписи телефонних переговорів між Гіркіним, Бородаєм і Сурковим (Владислав Сурков — радник президента Росії. — Ред.). Все йде до того, що вони зможуть безпосередньо зв'язати трагедію з Кремлем", — випливає з репоста на каналі.

США і Британія закликали Росію покарати причетних до трагедії. Так, глава Держдепу Майк Помпео заявив, що всі обвинувачені були членами очолюваних Росією сил на сході України.

"Ми закликаємо Росію поважати і дотримуватися резолюції №2166 (2014 р.) Ради Безпеки ООН і забезпечити, щоб усі обвинувачені, що перебувають на даний час у Росії, постали перед судом", — сказано у повідомленні.

Хто причетний до злочину і що відомо

Інформацію про організаторів і виконавців злочинів поширили відразу з декількох джерел. Спочатку про це заявили в ефірі одного з нідерландських телеканалів.

Серед підозрюваних виявилися росіяни Сергій Мецкаєв, Сергій Дубинський, Олег Поелатов, а також українці Іван Без'язиков і Дмитро Купріян (причетність останнього потребує підтвердження). Далі було розслідування від експертно-журналістської групи Bellingcat, яку пов'язують із європейськими спецслужбами.

Там сформували свою "ієрархію" відповідальних за вбивство сотень людей у небі над Україною. Так, серед основних організаторів був названий Ігор Гіркін — лідер терористів, а також працівник російського ФСБ.

"Зв'язок з MH17: Колишній полковник ФСБ Стрєлков вранці 18 липня брав участь в одній з опублікованих розмов із Сергієм Дубинським, який був пов'язаний з евакуацією установки "Бук" із підконтрольної сепаратистам території України назад до Росії.

Оскільки більшість сепаратистів, що мають відношення до MH17, були його підлеглими, ймовірно, він також був повністю обізнаний про постачання "Бука" з Росії. Він тісно співпрацював у середині липня 2014 року з Пулатовим і Харченком, які обидва, ймовірно, забезпечували охорону "Бука" біля місця пуску", — зазначено у матеріалі.

Ігор Гіркін

Також до злочину причетний Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"). Влітку 2014 року глава "ГРУ "ДНР", підлеглий Стрєлкова. За офіційними заявами України, також працівник російського ГРУ.

"Зв'язок із MH17: Кілька перехоплених телефонних переговорів свідчать про те, що саме Дубинський запросив поставку боєготовності установки "Бук", щоб захистити його сили на фронті на південь від Сніжного, і що 17 липня він особисто координував транспортування установки до місця пуску.

Він також причетний до евакуації "Бука" назад у Росію після збиття MH17. Крім того, доведено, що Дубинський наказував своїм підлеглим здійснювати охорону "Бука" в районі місця пуску на південь від Сніжного, і що його група могла зіграти важливу роль у вирішенні збити MH17, припускаючи, що це був літак противника", — зазначено у розслідуванні .

Сергій Дубинський (позивний "Хмурий")

Йдеться і про Івана Без'язикова — колишнього заступника начальника, потім і начальника розвідувального відділу штабу управління 8 Армійського корпусу Сухопутних військ.

Він потрапив у полон до бойовиків у серпні 2014 року, коли разом із парламентарями намагався домовитися про передачу поранених і загиблих після бою під Степанівкою. Звільнений з полону Без'язиков був восени 2016 року. А вже у грудні його заарештували за держзраду.

В СБУ кажуть, що Без'язиков у полоні поводився підозріло, вільно пересувався, носив форму і пістолет, і у нього навіть був власний водій. Також за даними СБУ, Без'язиков намагався завербувати одного з полонених для роботи на "ДНР". Він вільно спілкувався з представниками ФСБ, навіть ходив із ними попити чаю.

Без'язиков після звільнення з полону продовжував підтримувати зв'язки з представниками російських спецслужб і навіть виїздив до Ростова. Під час полону полковник зникав на кілька місяців.

Сам Без'язиков всі звинувачення відкидає. Він говорив, що насправді пістолет був змушений носити, оскільки його примусили, а російську форму вдягнув, бо більше нічого іншого в полоні йому не дали. Також він вказував на неадекватність одного зі свідків з-поміж колишніх полонених.

За його версією, серед полонених "бойовики", зокрема і "Хмурий" спеціально поширювали інформацію про його співпрацю з ними, щоб відрізати йому дорогу додому.

Його адвокат Віталій Титич каже, що всі розмови про те, що Без'язиков має хоч якесь відношення до МН17 — фейк.

"Достатньо просто погуглити і зрозуміти, що аварія трапилася в липні 2014 року, а мого підзахисного взяли в полон майже через півтора місяці після цього", — наголосив адвокат.

Наступного дня після трагедії з малайзійським Боїнгом 18 липня 2014 року, СБУ оприлюднила аудіозапис, на якій можна почути голоси двох людей. Одного з них називають "Хмурий", іншого — "Бурят". "Бурят" запитує, куди йому "вантажити красуню", яку він "тільки-но привіз до Донецька". "Хмурий" відповідає: "Це те, про що я думаю?" — "Так, Бук, Бук", — відповідає "Бурят".

Далі "Хмурий" обговорює вже з іншим співрозмовником, "Саничем", куди треба доправити ракетну установку. Отримавши інструкції, він робить ще один дзвінок своєму підлеглому: "Подивися по карті, Первомайське. Десь в тому районі розташовується. Твоє завдання — охорона ось цієї штуки, яку ти зараз повезеш".

Ця телефонна розмова міститься у матеріалах справи Міжнародної слідчої групи зі з'ясування причин загибелі Боїнга МН17.

У своїх нечисленних інтерв'ю російським ЗМІ Дубинський називає себе "Петровським", "Хмурим". Про себе розповідає, що його батько — інженер, а мати — лікар. Народився він у 1962 році у Донецьку, його батьки, а також дідусь і бабуся поховані у Донецькій області. Сам він захоплювався історією, але вступив до військового училища, а потім був направлений у центр підготовки у Середній Азії і звідти — до Афганістану, де отримав контузію.

Далі він воював у Північній Осетії, брав участь у першій і другій Чеченській війнах, де і познайомився зі Стрєлковим. Коли Гіркін був у Слов'янську, Дубинський-Петровський-Хмурий прибув до нього і став заступником "командувача армією ДНР".

Дубинський любить хвалитися, що свою агентурну службу формував за принципом британської розвідки 1940 року. Брав на службу тільки "інтелектуалів" — викладачів вишів, суддів, айтішників.

У 2014 році у Донецьку Дубинський зустрічався з такими російськими акторами, як Охлобистін і Пореченков, які підтримують терористів "ДНР". У 2015 році Дубинський залишив "республіку". Його звинувачували у тому, що він займався віджиманням майна у місцевого населення.

З повним розслідуванням можна ознайомитися тут.

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