Росія повертає Україні кораблі: з'ясувалося місце призначення

Захоплені Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" будуть доставлені в порт Одеси.

Як передають російські ресурси, кораблі відбуксують на якірну стоянку, а вже потім їх супроводять до порту. Передача відбудеться приблизно в 96,5 км (60 милях) від Одеси.

Кораблі ВМС України, що вийшли з Керчі, станом на 13:00 вже пройшли під арками Кримського моста в супроводі російських буксирів.

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережу потрапили фото і відео захоплених кораблів, які РФ планує повернути Україну. Зустрічати кораблі висунулися українські судна "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака".

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