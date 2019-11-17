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17 листопада • оновлено в 15:23
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/ Розслідування

Росія повертає Україні кораблі: з'ясувалося місце призначення

2.6т
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Захоплені Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" будуть доставлені в порт Одеси.

Як передають російські ресурси, кораблі відбуксують на якірну стоянку, а вже потім їх супроводять до порту. Передача відбудеться приблизно в 96,5 км (60 милях) від Одеси.

Кораблі ВМС України, що вийшли з Керчі, станом на 13:00 вже пройшли під арками Кримського моста в супроводі російських буксирів.

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"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережу потрапили фото і відео захоплених кораблів, які РФ планує повернути Україну. Зустрічати кораблі висунулися українські судна "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака".

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Теми
Повернення українських кораблів Росією Загострення в Азовському морі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Одеса
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Под Крымским мостом???? Как так? Его же нет. Это же все съемки мосфильма...
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинцы из них музей сделают. музей славных побед над москальским флотом.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Пигин Макс, ну так пусть! им же хуже.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Викентий Зееленфройндт, Зря иронизируете, они же считают макряков героями...
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