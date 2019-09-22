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22 вересня • оновлено в 13:33
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/ Розслідування

Росія порушила "угоду" щодо Донбасу: з'явилася тривожна заява СЦКК

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Окупанти знову порушили домовленості щодо ремонту моста біля Станиці Луганської на Донбасі, відмовившись прибрати своє укріплення.

Про це повідомляє в Facebook пресцентр Об'єднаних сил.

"Українська сторона продемонструвала СММ ОБСЄ свою готовність до запланованих робіт із відновлення моста і звернула увагу, що незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов'язання із демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1", – сказано в повідомленні.

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Росія порушила "угоду" щодо Донбасу

Росія порушила "угоду" щодо Донбасу

Відзначається, що не був виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування в формі зразка РФ із зовнішніми нашивками синього кольору, так званого СЦКК і не прибрано фортифікаційну споруду безпосередньо на мосту (синій кунг із логотипом СЦКК).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні українська сторона закінчила роботи з розмінування біля моста в Станиці Луганській на Донбасі.

Раніше терористи "ЛНР" зірвали початок робіт з відновлення зруйнованого моста в Станиці Луганській. Так, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини моста на ділянці розведення №1 представникам "Укртрансмоста".

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Теми
мінські домовленості Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Лугаська область Донбас Новини Донбасу
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так не ремонтируете раз им не надо!и обязательно по всем СМИ напишите что оккупанты сказали что им мост не нужен!
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Waix Alex
Waix Alex
Теперь они все выполнят, после того, как прижали плешивого!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Чего Россия нарушила?
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