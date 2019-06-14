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Росія розпочала паспортизацію жителів "Л/ДНР": перші подробиці

2.4тЧитати матеріал російською

Перша група жителів самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") прибула до РФ для отримання російських паспортів.

Документи вони отримуватимуть у селі Покровське Ростовської області. Про це у п'ятницю, 14 червня, повідомляють сепаратистські ресурси.

За словами начальника так званої міграційної служби "ДНР" Володимира Краснощока, кордон перетнув автобус із 34 людьми.

Жителі "ДНР" вирушили по російські паспорти

Жителі "ДНР" вирушили по російські паспорти

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Жителі "ДНР" вирушили по російські паспорти

Жителі "ДНР" вирушили по російські паспорти

Він уточнив, що надалі такі рейси здійснюватимуться "практично щодня" відповідно до поданих російським органам списків.

"На цей час із ДНР до Росії відправили 7,5 тисяч заяв на отримання російського громадянства. Всього їх було отримано більш ніж вісім тисяч", — додав Краснощок.

За російськими паспортами також поїхали 30 осіб із самопроголошеної "ЛНР".

"Вирушив перший автобус за маршрутом Луганськ-Новошахтинськ. Перша група з 30 осіб. Це поки пробний варіант, надалі, я думаю, кількість зростатиме", — заявив так званий міністр інфраструктури і транспорту "ЛНР" Володимир Євдохін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Тег
Новини ДНР
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Петров Игорь
Петров Игорь
...вот же ж везунчики,на пенсию-в 65...в Сирию, опять же,можно рвануть...на бутылке посидеть...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Сердечно поздравляю ВСЕХ жителей непокорённого Донбасса! Победа будет за ВАМИ! Ибо, сейчас Россия имеет законное право, основанное на международной основе оказывать гражданам своей страны ЛЮБУЮ полноценную помощь. В том числе, и по "принуждению к миру" неадекватных киевских властей! Если не одумаются.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну что это: довольные лица, комфортабельные автобусы, надо вот как: не выдержав пыток ФСБ, некоторые жители Великой Хох-ляндии были насильно депортированы в SIBIR, что бы там...
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