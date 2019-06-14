Росія розпочала паспортизацію жителів "Л/ДНР": перші подробиці

Перша група жителів самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") прибула до РФ для отримання російських паспортів.

Документи вони отримуватимуть у селі Покровське Ростовської області. Про це у п'ятницю, 14 червня, повідомляють сепаратистські ресурси.

За словами начальника так званої міграційної служби "ДНР" Володимира Краснощока, кордон перетнув автобус із 34 людьми.

Жителі "ДНР" вирушили по російські паспорти

Жителі "ДНР" вирушили по російські паспорти

Він уточнив, що надалі такі рейси здійснюватимуться "практично щодня" відповідно до поданих російським органам списків.

"На цей час із ДНР до Росії відправили 7,5 тисяч заяв на отримання російського громадянства. Всього їх було отримано більш ніж вісім тисяч", — додав Краснощок.

За російськими паспортами також поїхали 30 осіб із самопроголошеної "ЛНР".

"Вирушив перший автобус за маршрутом Луганськ-Новошахтинськ. Перша група з 30 осіб. Це поки пробний варіант, надалі, я думаю, кількість зростатиме", — заявив так званий міністр інфраструктури і транспорту "ЛНР" Володимир Євдохін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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