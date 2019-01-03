Росія піде на контакт з Україною: в ООН озвучили терміни

Російська сторона не буде вести переговори з Україною щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі до президентських виборів у 2019 році.

Таку думку висловив в інтерв'ю агентству "Укрінформ" постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, додавши, що не впевнений, чи піде РФ на цей крок після.

"Це їхня типова поведінка. Відволікти увагу, "перевести стрілки". Я думаю, у той момент російська дипломатія зрозуміла, що питання починає визрівати, починається певний рух. Що не лише Україна порушує питання про необхідність такої операції, а вже й інші країни. У Кремлі вирішили зіграти на випередження. Внесли свій проект, який просто ніякий", – пояснив Єльченко дії росіян.

Він додав, що в ООН ніхто серйозно не думав над російським проектом щодо неозброєних сил для захисту спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

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"Для започаткування справжньої миротворчої операції потрібне рішення Радбезу ООН. Але для того, щоб він почав розглядати це питання, воно спочатку має бути хоча б приблизно означено у "нормандському чи мінському" форматі", – додав постпред України.

Єльченко додав, що обидва формати, як і "трек Волкер-Сурков", зайшли в глухий кут через очікування Кремля "гіпотетичного проросійського президента" в Україні в 2019 році.

"Путін вже декілька разів сказав, що не бачить ані сенсу, ані можливості домовлятися із нинішньою українською владою. Що вона, мовляв, "недоговороспособна". Росіяни не будуть нічого робити до президентських виборів в Україні. У мене є великі сумніви, чи будуть вони щось робити і після, але побачимо", – сказав Єльченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL. постпред України при ООН також розповів, що Росія стягнула на окупований Крим таку кількість військових і техніки, якої там не було навіть за часів СРСР.