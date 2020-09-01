Росія перекинула на Донбас військову техніку та снайперів – розвідка ЗСУ

Розвідка дізналася, що Росія стягнула техніку на Донбас. ua.news

Попри оголошене перемир'я, Російська Федерація продовжує підсилювати свої позиції на тимчасово окупованій території Донбасу.

Зокрема, вона активно перекидає туди значну частину військової техніки та живу силу, повідомляється у зведенні Головного управління розвідки, оприлюдненому пресслужбою Міністерства оборони України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією захисників, такі дії окупантів спрямовані на нарощування боєздатності з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК РФ, які контролюються командуванням оперативного угруповання російських окупаційних військ.

"Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Протягом минулого тижня (24-30 серпня. – Ред.) до з’єднань і частин окупантів доставлено приблизно 700 тон пального і шість вагонів із боєприпасами", – йдеться в повідомленні.

Крім того, для комплектування підрозділів противника з території РФ продовжують прибувати найманці-громадяни РФ, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями: снайпери, розвідники, зв’язківці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у липні розвідка встановила, що країна-агресор відправила на схід України нові диверсійно-розвідувальні та снайперські групи.

Вони були укомплектовані кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ.

У серпні російські терористи на Донбасі, попри домовленості про перемир'я, продовжили підступні збройні провокації.

Зокрема, їх помітили за мінуванням території, що зрештою призвело до травмування мирного жителя.

Крім того, окупанти доставили на схід до 20 одиниць бойової техніки, відновленої та модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу, а також чергову партію безпілотних літальних апаратів.

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