Росія перекинула на Донбас нову партію снайперів та ДРГ, – розвідка

У зоні ООС на Донбасі зафіксовано нові кроки російських окупантів, направлені на дестабілізацію ситуації. Зокрема, країна-агресорка відправила на схід України нові диверсійно-розвідувальні та снайперські групи.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Зазначається, що особлива активізація вказаних підрозділів почала спостерігатися з початку липня.

"Зафіксовано збільшення кількості випадків застосування окупантами диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, у том числі укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ. При цьому, для прикриття виходу снайперів і ДРГ у "сіру зону" противник здійснює мінометні обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил", – розповіли українські розвідники.

Крім того, за їхніми даними, окупанти продовжують завозити через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях модернізовані та нові снайперські комплекси російського виробництва.

Обстановка у зоні ООС станом на 10 липня Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці червня розвідка встановила, що російські терористи "Л/ДНР" почали активну рекрутингову кампанію для поповнення своїх лав безробітними мешканцями окупованих територій Донбасу та бойовиками, які раніше були звільнені із незаконних збройних формувань.