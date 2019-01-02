Росія не впоралася! Стало відомо про грандіозний провал із Кримським мостом

Сучасні технології виявилися занадто складними для російських будівельників, у зв'язку із чим в черговий раз було відкладено запуск залізничного сполучення по Кримському мосту.

За даними Міністерства з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України (МінТОТ), через помилки петербурзьких проектувальників ЗАТ "Ленпромтранспроект", РФ доведеться ще виділити близько 44 млн доларів.

Як з'ясувалося, наявний грунт не можна використовувати для облаштування насипу під залізничне полотно. У зв'язку з відсутністю в достатньому обсязі необхідних будівельних матеріалів, в листопаді 2018 окупанти в Криму провели зустріч з представниками Абхазії.

Тоді йшлося про можливість поставок на тимчасово окупований півострів матеріалів для будівництва траси "Таврида", а також про розширення асортименту торгівлі іншими будматеріалами (мармур, камінь, дерево).

"У залізничному тунелі, щщо будується в районі селища Октябрське, поряд з місцем проведення археологічних розкопок Бієлі у 2018 році відбулося непередбачене зрушення породи, що пошкодило кріплення тунелю. Саме з цим пов’язані затримки виконання всіх будівельних робіт, в тому числі скасування тендеру на електрифікацію ділянки залізничного мосту через Керченську протоку", – відзначили в міністерстві.

Уточнюється, що 20 серпня 2018 Федеральне агентство залізничного транспорту РФ оголосило тендер на електрифікацію ділянки залізниці. Гранична вартість робіт за контрактом була встановлена в розмірі 4,1 млрд рублів, а прийом заявок проходив по 28 жовтня. Але 19 листопада конкурс був скасований.

"Водночас російська влада не озвучила причини скасування тендеру, прикриваючись проведенням археологічних розкопок, знову вводячи в оману населення. У Російській Федерації в черговий раз продемонстрували невміння працювати з сучасними технологіями і нездатність управляти тимчасово окупованими територіями", – підсумували в МінТОТ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста.

Пізніше на морській ділянці між Тузлинською косою в процесі опускання на опори у воду впав один із залізничних прольотів Кримського моста.

14 листопада в Криму при будівництві підходів до залізничної частини були пошкоджені дві труби місцевої ТЕЦ.

Старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН Юрій Медовар також розповів, що Росії дорого обходиться підтримка Кримського моста в робочому стані.