Росія направила до Криму фрегат із ракетами: що відомо

До берегів анексованого Криму прямує російський фрегат "Адмірал Макаров", що входить до складу Чорноморського флоту.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Росії в Facebook. 18 серпня корабель почав перехід з Балтійського до Чорного моря. В окупованому Севастополі знаходиться база.

29 липня екіпаж фрегата брав участь в параді на честь Дня Військово-морського флоту РФ в Санкт-Петербурзі. За даними "Крим.Реаліі", екіпажі відпрацювали епізоди з протидиверсійної, протимінної, протиповітряної, протичовнової і протикорабельної оборони.

"Адмірал Макаров" названий на честь флотоводця, російського віце-адмірала Степана Макарова. Фрегат передали флоту в грудні 2017 року. Корабель озброєний крилатими ракетами "Калібр-НК", ракетним комплексом самооборони "Штиль-1", артустановкою А-190, зенітною артилерією, реактивною бомбового установкою і торпедами. Крім того, фрегат може нести палубний вертоліт Ка-27 або Ка-31.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні до Чорного моря увійшов новий десантний корабель ВМС США Carson City, щоб перевезти військових і техніку після навчань.