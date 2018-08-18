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Росія направила до Криму фрегат із ракетами: що відомо

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До берегів анексованого Криму прямує російський фрегат "Адмірал Макаров", що входить до складу Чорноморського флоту.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Росії в Facebook. 18 серпня корабель почав перехід з Балтійського до Чорного моря. В окупованому Севастополі знаходиться база.

29 липня екіпаж фрегата брав участь в параді на честь Дня Військово-морського флоту РФ в Санкт-Петербурзі. За даними "Крим.Реаліі", екіпажі відпрацювали епізоди з протидиверсійної, протимінної, протиповітряної, протичовнової і протикорабельної оборони.

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"Адмірал Макаров" названий на честь флотоводця, російського віце-адмірала Степана Макарова. Фрегат передали флоту в грудні 2017 року. Корабель озброєний крилатими ракетами "Калібр-НК", ракетним комплексом самооборони "Штиль-1", артустановкою А-190, зенітною артилерією, реактивною бомбового установкою і торпедами. Крім того, фрегат може нести палубний вертоліт Ка-27 або Ка-31.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні до Чорного моря увійшов новий десантний корабель ВМС США Carson City, щоб перевезти військових і техніку після навчань.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Чорне море
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Авдеевский Йона
Авдеевский Йона
Обосраться! Гнилая кацапская парадная посудина поплыла! До следующего парада! Мокшанские гнилые понты! Ссу от страха.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы. доставайте ракету, иначе нахуя вы её создавали? а что бродский забыл анти-лайков нахерячить? он вашу работу делает.
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Anti-banderos
Anti-banderos
Респект обозу за красивую рекламу российского ВМФ.)
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