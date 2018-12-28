"Не пробачать потужний удар'': боєць ЗСУ спрогнозував дії Росії під час перемир'я

У зоні бойових дій на Донбасі після Нового року виросте ймовірність загострень, незважаючи на режим припинення вогню, оголошений на період свят.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV військовослужбовець 10-й ОГШБр, учасник АТО Гліб Бабич. За його словами, жодних гарантій дотримання режиму тиші немає.

"За майже п'ять років я пам'ятаю лише один період перемир'я, коли та сторона дотримувалася більш-менш цього режиму, і то лише на деяких напрямках", - заявив військовий.

"Справа в тому, що в домовленостях ці гарантії давала Російська Федерація. Але на самому "нулі" вони не повністю контролюють тих, хто там стоїть – це по-перше. По-друге, я не вірю тому, що у самої РФ ці наміри справжні", - пояснив він.

За словами Бабича, залишається лише сподіватися на затишшя в прифронтовій зоні, але практика підказує – "більше ймовірності, що буде, як завжди".

Учасник АТО спрогнозував, що ймовірність загострень на Донбасі виросте до Різдва, оскільки 6 січня Православна церква України повинна отримати Томос про автокефалію.

"Томос – це один з найбільш потужних ударів по Росії, який був за цей період, я так вважаю. Я думаю, вони нам цього не пробачать, тому є дуже висока ймовірність, що саме в цей період будуть загострення. Можуть бути провокації, артилерійські обстріли – будь-який розвиток подій, що завгодно", - зазначив військовий.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Сході України повідомили про досягнуту домовленість оголосити режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня.

Востаннє перемир'я на Донбасі – так зване "шкільне" з нагоди початку навчального року – було оголошено 29 серпня. Хоча сторони конфлікту і не дотримувалися режиму тиші повністю, спостерігачі місії ОБСЄ заявляли про скорочення числа обстрілів.

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