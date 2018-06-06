Росія може атакувати Маріуполь: названо умова

Росія може спробувати атакувати деокупувати Бахмут, Маріуполь або Константиновку, проте лише якщо місцеві бойовики "ДНР" і "ЛНР" будуть на це здатні без активної участі регулярних російських військ.

Як розповів в інтерв'ю "Апострофу" військовий журналіст Костянтин Машовець, на даний момент операція такого рівня неможлива для бойовиків без прямої участі російських військ, проте Кремль намагається підвищити боєздатність місцевих формувань.

"Росія продовжує утримувати на наших східних кордонах досить потужне угрупування (близько 70-80 тисяч військовослужбовців), також вона намагається зараз працювати над підвищенням рівня боєздатності 1-го і 2-го армійських корпусів, надаючи їм риси регулярних військ. Поки виходить важко, там багато всяких нюансів саме місцевого характеру. Також вони утримують невеликий контингент (до 7-8 тисяч військовослужбовців) на окупованих територіях в якості командного, інструкторського складу, в підрозділах з еціального призначення", - зазначає Машовець.

Також він вважає, що на даний момент боєздатність "армійських корпусів" так званих "ДНР-ЛНР" залишає бажати кращого в порівнянні з українською армією.

Нагадаємо, раніше нардеп Дмитро Тимчук пояснив, чому сухопутний коридор до Криму - дурість .