Росія готувалася до війни з Україною з 2013 року: знайдені докази

У лютому 2013 року начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов опублікував у журналі "Військово-промисловий кур'єр" статтю, в якій повністю описав майбутні дії його країни в Україні.

Про це розповів український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube. На підтвердження він показав цей матеріал і навів найбільш красномовні цитати з нього (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Зокрема, в статті Герасимова йшлося про нові способи ведення воєн. Глава Генштабу РФ пише про те, що акцент використовуваних методів протиборства буде зміщуватися в бік широкого застосування політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових заходів, реалізованих із залученням протестного потенціалу населення. Крім того, він пропонував доповнити все це військовими заходами прихованого характеру, зокрема реалізацією заходів інформаційного протиборства і діями сил спеціальних операцій прихованого характеру.

Валерій Герасимов "РИА Новости"

"Це — теорія про "їх там немає". А щодо сил спеціальних операцій, давайте згадаємо, на кого обміняли громадянку Савченко? Правильно, на Александрова і Єрофєєва, хлопців із 3 бригади спецназу міста Тольятті. Це і є сили спеціальних операцій", — говорить Цимбалюк.

Також він звернув увагу на те, що за рік до вторгнення в Україну Герасимов процитував у скандальній статті радянського теоретика, комдива Георгія Іссерсона, який говорив: "Війна взагалі не оголошується. Вона просто починається заздалегідь розгорнутими збройними силами".

"І знаєте що? Виявляється, начальник російського Генштабу взагалі розробив цю концепцію сучасної війни. Часто ми використовуємо словосполучення "гібридна війна". Але насправді вона справжня. Тому що в ній все справжнє — і жертви, і руйнування", — підкреслює журналіст.

Підсумовуючи, Цимбалюк зробив висновок, що Росія попереджала Україну про те, як буде діяти, ще на початку 2013 року. Однак наша країна була неуважна до таких натяків.

"У частині військової науки росіяни чесні. Вони у 2013 році говорили про свої плани. Тоді ми їх не почули. Зараз вони знову і знову це повторюють. Мені здається, потрібно бути уважними", — попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти російської газети "Псковська губернія" дізналися, що втрати російської армії на Донбасі можуть бути порівнянні з втратами України — рахунок йде на більш ніж 10 тисяч осіб. За їхніми словами, тільки у Пскові поховані 200 десантників із місцевої дивізії.

Однак факт того, що вони загинули на Донбасі, намагаються спростовувати навіть родичі. Після їхньої масової ліквідації в серпні 2014 року фото загиблих у червоному куточку російської військової частини зняли протягом декількох годин і навіть не дали їх побачити журналістам. Очевидці стверджують: дізнавшись про масштаби втрат дивізії на Донбасі, генерал, який очолює її, сидів білий.

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