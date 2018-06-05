Росія готує нову "переможну війну" на Донбасі: названі терміни

Напередодні президентських і парламентських виборів в Україні Росія може влаштувати на Донбасі "маленьку звитяжну війну".

Як розповів в інтерв'ю "Апострофу" військовий журналіст, координатор групи "Інформаційне опір" Костянтин Машовець, поразка на фронті відчутно вдарить по перспективам нинішньої української влади.

"Можна сказати, що поразка на фронті поставить хрест на продовженні перебування при владі нинішніх керівників. Росія цілком може піти на це, але треба співвідносити наслідки ескалації з результатом. Якщо вони поставлять занадто глибокі цілі, то включиться міжнародне співтовариство, і тоді це може закінчитися для Російської Федерації досить плачевно, а результат так і не буде досягнуто", - вважає журналіст.

У той же час, відзначає Машовець, якщо пригадати з масштабом цієї гіпотетичної ескалації, то це може ніяк не вплинути на розклад політичних сил всередині України або вплинути не таким чином, як задумував Кремль.

"Використання Кремлем військового чинника у внутрішньоукраїнській політичній боротьбі має деякі особливості. Наприклад, чим жорсткіше ескалація, тим вище мобілізаційна готовність народу України протистояти агресії. Це теж не треба скидати з рахунків", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Путін визнав, що на Донбасі використовують зброю Росії.