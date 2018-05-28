Росія готує нове захоплення біля Криму - постпред Порошенка

Росії необхідний Північно-Кримський канал; є три основні варіанти, щоб його отримати.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

"Фактично сьогодні не тільки сільське господарство, а й індустрія Криму не може забезпечити півострів питною водою. Їм потрібен Північно-Кримський канал", - заявив він.

За оцінками постпреда президента, у РФ існує три варіанти отримати цей канал.

Борис Бабин ЛІГА.net

Найменш імовірний з них такий: "Якщо якась мадам з косою або якийсь пан з Донбасу просто відкриє їм цей вентиль". "Сподіваюся, такого не буде", - зауважив Бабин.

Ще один варіант - суто юридичний, - продовжив він."В Україні зараз відбувається біганина російських адвокатів та інших "афельованих" людей, щоб отримати рішення українських судів з питань Північно-Кримського каналу", - розповів постпред.

На його думку, якщо цей варіант виявиться неефективним, Росія може вдатися до третього, найбільш радикального варіанту - "до якихось силових або гібридних акцій, щоб просто силою взяти контроль над цим об'єктом на підконтрольній Україні території".

"У цьому полягає дуже великанебезпека", - підкреслив Бабин.

Він такожзвернув увагу на небезпечну тенденцію - "втрату ознак державного управління в деяких місцевостях, наближених до Криму, наприклад, в Генічеському районі".

"З'явилися масові організовані злочинні угруповання, які проводять антиукраїнські акції, мітинги. Зараз там має місце розгойдування ситуації", - констатував він.

"Ситуація поки не військова, але, як кажуть, безпекова. На місцевому рівні протидіяти цьому непросто і поліції, і виконавчій владі. Я впевнений, що наші спецслужби і центральний апарат діють. Але український народ повинен знати про цю біду", - сказав постпред президента.

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю виданню "Укрінформ" заявив про те, що Росія проводить в окупованому Криму примусову зміну демографічного складу населення. На сьогоднішній день туди переселені близько мільйона громадян РФ.