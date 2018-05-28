УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Росія готує нове захоплення біля Криму - постпред Порошенка

41.7тЧитати новину російською

Росії необхідний Північно-Кримський канал; є три основні варіанти, щоб його отримати.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

"Фактично сьогодні не тільки сільське господарство, а й індустрія Криму не може забезпечити півострів питною водою. Їм потрібен Північно-Кримський канал", - заявив він.

За оцінками постпреда президента, у РФ існує три варіанти отримати цей канал.

Борис Бабин

ЛІГА.net

Найменш імовірний з них такий: "Якщо якась мадам з косою або якийсь пан з Донбасу просто відкриє їм цей вентиль". "Сподіваюся, такого не буде", - зауважив Бабин.

Новини
Гірше КНДР: з'явилися нові показові фото з Криму

Ще один варіант - суто юридичний, - продовжив він."В Україні зараз відбувається біганина російських адвокатів та інших "афельованих" людей, щоб отримати рішення українських судів з питань Північно-Кримського каналу", - розповів постпред.

На його думку, якщо цей варіант виявиться неефективним, Росія може вдатися до третього, найбільш радикального варіанту - "до якихось силових або гібридних акцій, щоб просто силою взяти контроль над цим об'єктом на підконтрольній Україні території".

"У цьому полягає дуже великанебезпека", - підкреслив Бабин.

Новини
У Кремля щодо кримчан "цікава політика" - постпред Порошенк

Він такожзвернув увагу на небезпечну тенденцію - "втрату ознак державного управління в деяких місцевостях, наближених до Криму, наприклад, в Генічеському районі".

"З'явилися масові організовані злочинні угруповання, які проводять антиукраїнські акції, мітинги. Зараз там має місце розгойдування ситуації", - констатував він.

"Ситуація поки не військова, але, як кажуть, безпекова. На місцевому рівні протидіяти цьому непросто і поліції, і виконавчій владі. Я впевнений, що наші спецслужби і центральний апарат діють. Але український народ повинен знати про цю біду", - сказав постпред президента.

Новини
Жителі Криму їдуть на фінал Ліги чемпіонів. Але є проблема, - постпред Порошенк

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю виданню "Укрінформ" заявив про те, що Росія проводить в окупованому Криму примусову зміну демографічного складу населення. На сьогоднішній день туди переселені близько мільйона громадян РФ.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Криму
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
19
33
Смішно
11
Цікаво
86
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Senchenko Andriy
Senchenko Andriy
Когда очень хочется выслужиться перед Порошенко и одновременно показаться умным и значительным, получается вот такая каша из дерьма. Специально для читателей Обоза напоминаю, что весной 2014 года, вопреки усилиям Вице-премьера-министра строительства и регионального развития Гройсмана и Премьер-министра Яценюка я лично занимался перекрытием Северо-Крымского канала и организацией строительства плотины. При этом был и остаюсь членом политсовета партии «Батькивщина», возглавляемой так нелюбимой Петром Алексеевичем украинкой с косой. Так что о первом варианте не мечтайте. Что касается судов, то надо не сопли размазывать, а отстаивать интересы государства, что у Бабина хронически не получается. Два года пребывания этого персонажа при дворе Яценюка в качестве уполномоченного по работе с Европейским Судом по правам человека были на 100% провальными для Украины. И последнее. В результате деятельности Порошенко у нас признаки потери государственного управления не в Геническом районе, а в стране.
Ответить
0
0
Жінчин Марія
Жінчин Марія
Россиянские вояки забыли что в чёрном море у берегов Одессы дежурят американские корабли. Если россиянские морячки хотят познакомится с шестым флотом и утопить свои совковые курятники не будем им мешать. Никто этот канал брать не будет. Нет столько места на кладбищах. Скоро Вова уйдёт и всё вернётся на свои места.
Ответить
1
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Жінчин Марія, не надо россиянских вояк наделять интеллектом придурковатого укроиксперда. Захватить канал, который в любом месте можно перекрыть? Это надо же додуматься до такого бреда. Раньше верещали про сухопутный коридор, теперь мост построили - давай что-то другое сочинять. Хотя... По предыдущему комментатору видно, что кастрюлеголовые жрут с удовольствием.
Ответить
1
0
Графский Стеапн
Графский Стеапн
Зачем канал перкрыли? Столько денег профукали))
Ответить
1
2

Наші блоги