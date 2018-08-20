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Ганна Молчанова
Ганна Молчанова
Заступник шеф-редактора "Обозревателя"Всі статті автора

Росія готова на все, щоб у нас почався п*здець - "кілер" Бабченка

13.7тЧитати новину російською

"Вбивство" Бабченка, яке виявилося спецоперацією СБУ, викликало резонанс не лише в Україні, але й в інших країнах світу. Не менш цікавою є і особистість людини, яка мала виконати замовлення на ліквідацію десятків журналістів. Олексій Цимбалюк (Аристарх) - чернець і волонтер-медик, "правосек" та учасник мобільних груп по боротьбі з контрабандою в зоні АТО.

Чому саме він став "кілером"? Як змінилося його життя за деякий час після спецоперації? Про це, а також про таємниці церкви, про снайперів-священиків, зворотній бік війни, внутрішніх і зовнішніх ворогів України та багато іншого - у великому інтерв'ю OBOZREVATEL. Сьогодні публікуємо першу частину.

Олексій Цимбалюк (Аристарх)

- Олексію, твоя "жертва" - Аркадій Бабченко - перебуває під цілодобовою охороною, його життя кардинально змінилося. А як твоє?

- Додалося популярності, звісно. I проблем. Одна з них - в силу безпеки довелося переїхати зі своєї квартири. Я чудово розумію, що моя скромна персона не є першочерговою на ліквідацію у москалів, але якщо я полегшуватиму пошук для них, тим швидше вони можуть здійснити... Не треба ворогу допомагати тебе вбити. Може і проканає, може і виживу (сміється).

- Знаєш, що казали люди, коли дізналися, хто "кілер"? Якщо тобі зробили замовлення на вбивство, то були причини припускати, що ти його виконаєш.

- Чудово розумію, що люди дивуються. Мені це кілерство вже...

- Бачу, що у Facebook друзі тебе постійно підколюють.

- Мене цей стьоб, якщо чесно, вже почав втомлювати. Щодо того, чому я "кілер" - тому що у нас із Борисом Германом був певний ступінь довіри.

Ми знайомі з грудня 2014 року. Зі зрозумiлих причин не говоритиму про обставини. Боря мені дійсно довіряв і вважав, що навіть якщо я відмовлюся вбити Бабченка та інших, то до СБУ не піду.

- Однак вийшло навпаки.

- Ну ось він був упевнений у зворотньому. Про причини давай не будемо. Не все можу розповісти.

- Кажуть, що злочинець міряє по собі. Я не конкретно про Германа, попереду ще суд.

- Так, міряють по собі. Знаєш, в цьому помилка таких людей, я їх називаю маніяками бабла. Оцi люди, схибленi на бабках, для них бiльше нічого не існує. Ні ідеологічної складової, ні людських життів... Такі люди думають, що вони можуть легко кимось манiпулювати.

Я представник правого середовища. Ось мені не подобається сьогоднішня влада, дійсно не подобається.

Однак я не готовий йти вбивати сотні людей для того, щоб тут почався якийсь незрозумілий кіпіш.

Треба розуміти, що все це робить Росія, яка готова вкладати шалені гроші, щоб у нас почався черговий пи*дець.

І річ не в тім, що Герман недооцінив якісь мої моральні якості - він недооцінив розумові здібності. Боря вирішив, що людина дурень, що йому скажеш прибрати росіянина, який всім заважає, і я це зроблю.

Я не знав, хто такий Бабченко, заліз у Facebook, подивився, про що вiн пише. Але чому Бабченко всім заважає, я так і не зрозумів. Кому - всім? Путіну?

Під час прес-конференції Аркадій Бабченко "воскрес"

- Загалом, варіантів у тебе не було, окрім як прийти до СБУ?

- Варіантів завжди вистачає. Міг кинути на аванс(сміється). Розумієш, я Борю ніколи не сприймав серйозно, а ці розмови велися постійно. От повір менi.

- Ти згадав про "маніяків бабла". Тобто, у нього, на твою думку, мотивація була виключно фінансова?

- Не тільки. Він ненавидить нинішню владу - з незрозумілих мені причин. Його проблеми щодо заводу та iншi - вони ж до влади не мають жодного відношення. Коли зібралися п'ятеро аферистів у засновники одного заводу - звісно, у них почнуться розборки.

Те, що до Борі "мусора" ходили, як до себе додому, щоб отримати від нього гроші - так це теж проблема не влади, а особисто Борина. Нафiга тримати вдома оцi арсенали?

І ось ці його розмови, що владу треба міняти... Я його питав: "Борю, ось на кого міняти? Ну покажи вождів". Він мені: "Я готовий очолити". Це, звісно, викликало тільки сміх. Тому я і не сприймав серйозно.

- Мені казали, що він дуже своєрідна людина, яка живе у своєму ілюзорному світі. Обожнює зброю, готовий возитися з нею днями і ночами. У чомусь велика дитина.

- Цiлком можливо. Розумієш, ми всі придумуємо свiй iдеальний свiт i в ньому намагаемося жити. Ось тільки хтось намагається цей ідеальний світ розширити і пiд нього змінити навколишню реальність. А реальність Германа мене абсолютно не влаштовувала. Він чекав москалів на танках тут, у Києві.

Я думаю, всi прекрасно розуміють, що розстрільні списки журналістів - це ж не просто так. Не тiльки для того, щоб просто підвищити градус.

За цим мали йти якісь інші дії.

- Що здивувало особисто мене - Герман був під "наглядом" правоохоронців протягом декількох років. У нього ж обшуки були, провадження відкриті... Чому він, будучи "під ковпаком", зважився на посередництво в організації вбивств? Не відчував, що це небезпечно? Чи відчуття безкарності?

- Безкарність завжди породжує новий злочин. І кожен наступний буде серйознішим. Боря звик, що завжди можна відкупитися. У той момент, коли його приймали, він думав, що не через Бабченка, а через збройні справи.

- Багатьох здивував його спокій під час затримання на вулиці. Знайомі спецпризначенці навіть сприйняли це як пародію на реальне затримання.

- Боря був на розслабоні, він дійсно думав, що вкотре дасть грошей і все буде нормально. Він почав: "Хлопці, ви знову по мої гроші прийшли? Ну що ж це таке, скільки можна, у мене нічого вже немає, що ви до мене ходите?"

Уже в СБУ на Володимирській, коли приїхали адвокати, дівчинка запитала його: "Ви, Борічка, знову з пістолетиками?", а адвокат Солодко сказав, що в країні такий п*здець, журналіста Бабченко вбили, а потім він ожив... І тут Боря такий і каже: "Мені п*зда". Тут він зрозумів, що всьо.

Він дійсно постійно був у розслабленому стані. Я, вже працюючи з СБУ у цій справі, все одно намагався якіись шифри робити. А Боря хоче до мене додому приїхати, щоб щось обговорити.

Я прошу: "Не їзди до мене додому! Ми не можемо так відкрито робити, ти що". Я ж йому напередодні давав місця зустрічей - точка 1, точка 2 і так далі. Казав, що якщо треба зі мною зустрітися, нехай напише "точка 1", наприклад, і я під'їду в умовлене місце. Але нi, йому було все одно.

А я ж розумів, що коли все вийде назовні, люди почнуть говорити: це якась х*йня, а не шпигуни.

- А мені згадалося, як в середині травня я тобі написала, запропонувала зустрітися з моєю колегою і записати інтерв'ю, а ти так "підбадьорився" і запитав: "З приводу?" У мене таке клацання: в сенсі - з приводу? Адже раніше домовлялися, та й теми обговорювали. Після "воскресіння" Бабченко я зрозуміла, чому ти так відреагував - в цей час був розпал "епопеї".

- Так, дотепно вийшло (сміється). Знаєш, в цій історії взагалі все чудово. Починаючи від Борі і закінчуючи Пивоварником. Але найголовніше, розвінчано міфи про нев**бенну ФСБ. Вони звикли всі свої запитання затуляти баблом і цей випадок не виняток.

А вони не всемогутні, вони не можуть сюди надіслати 150 грушників, щоб ті влаштували у нас й**аний п*здец. Тому що грушників "зачинять".

Хто б там що про Службу не казав - вона працює. Причому незважаючи на те, що її розвалюють, незважаючи на копійчані зарплати... Ось я не розумію, як пацанам виживати. Реально.

Ми всі готові їх періодично "порозривати", але з іншого боку... Ти подивись, як живуть чуваки. Нормальні, які дійсно займаються роботою.

- Не ті, які справи про "фінансування тероризму" пачками відкривають на наших бізнесменів?

- Я про тих, хто займається роботою, якою і повинна займатися спецслужба. Вони виживають на смішні зарплати і працюють цілодобово. Мені подобається тенденція, що у Службі зараз з'являються такі хлопці, що дійсно працюють. Але якщо вони будуть сидіти на копійчаних зарплатах і працювати в таких умовах, то рано чи пізно порозбігаються.

Зараз, поки організм молодий і здоровий - тягне, а далі? До 35 себе вбивають повністю, але ж людина не кінь.

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Забезпечення матеріально-технічними засобами... Я реально все це трохи побачив зсередини. Забезпечення ніяке. Починаючи від машини, яку потрібно шукати, якщо тобі треба кудись поїхати (свою ж особисту світити не будеш), з кимось домовлятися... Маячня цілковита. Зате поліції закуповують вертольоти.

Те, що відбувається зі Службою у воюючій країні, на мою особисту думку - це диверсія.

- Тут свій фронт.

- У воюючiй країні за великим рахунком немає тилу. А взагалі треба добре розібратися, де тил, а де передок. Як на мене, то передок тут - у Києві. На сході пацани вистоять - як би не було погано і важко.

- Там чітко зрозуміло, де ворог.

- Звичайно. Зрозуміло де вiн, зрозуміло - звідки він попре, а тут зовсім інша історія. Тут може намалюватися якийсь народний президент Бубенчик і бубеніти своїми бубонцами. I барани за ним йдуть.

Наголошу, це не інформація від будь-якої служби, а лише мій особистий аналіз подій. Ось у нас був розпал спецоперації, пішли гроші з Рашки, щоб ми почали вбивати народ і в цей же час у Празі проводять конгрес нев**бенних націоналістів.

- Ташбаєв.

- Так. Вони створюють якийсь свій альтернативний уряд. Почали моментально розганяти по соцмережах "новий уряд" тощо. Не вийшло з Бабченком і... все різко припинилося. Не просто так качали саме під цю ситуацію? Може, звичайно, у мене параноя, але я бачу зв'язок. Більше того, на цьому все не закінчиться. Вони ще вийдуть пiд вибори.

- Думаєш, на нас чекає дуже непростий рік у різних "сферах"?

- Боря не один. Одне радує, що нормальні люди, та й кримінал, в цю хрінь не лізтимуть. Тому що це небезпечно і може обернутися як завгодно.

Росія не тiльки в нас, по всьому світу діє через кримінал. Це найпростіший шлях: дав грошей, а шахраї нехай за тебе херачать різну роботу.

Але шахраї не ідіоти, вони чудово розуміють, що якщо ці пі**раси прийдуть, то що б тобі не пообіцяли, а дивідендів буде нуль. Крим це прекрасно показав. І якщо ти погодишся на якісь справи, то це будуть твої одноразові бабки, більше нічого не отримаєш.

Росія не Україна - там тобі не дадуть свободи розгулятися, заробити і так далі. Тебе поставлять у жорсткі рамки. Росія - держава із сильною каральною системою, яка не допускає кроків вправо-вліво. Якщо ти повністю підконтрольний, то будеш щось їсти. Але трохи.

- І поки тобі дозволяють.

- Звичайно. Але не буде такого, що ти допоміг зайти сюди "пабедітєлям" і буде тобі щастя. І люди адекватні це чудово розуміють, незважаючи на те, що вони у криміналі тощо. Ніхто не хоче за таке братися. І тоді з'являються аферисти і ті, хто за ідеологію... Але останні перебувають під наглядом. Однак ситуацію все одно будуть розгойдувати і намагатися дестабілізувати.

- Бувають і дивні заяви росіян, що переїхали в Україну. Взагалі до громадян РФ у мене немає особливої довіри. Це моє особисте ставлення з початку війни.

- Повністю згоден. До слова, це був ще один аргумент для ліквідації Аркадія Бабченка - ось, мовляв, приїхав черговий росіянин, щось мутить. Я б ніколи не робив з нього героя, чергового кумира, але слава Богу, що наш народ вже не сильно ведеться на кумирів з Росії.

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- Але ще недавно будь-яке слово російських опозиціонерiв (точніше, так званих - я не вважаю, що в РФ є справжня опозиція) на підтримку України нашi громадяни слухали, роззявивши рота.

- Хочеться вірити, що в РФ є нормальні і адекватні люди. Але ці нормальні звідти або їдуть, або їх там є*ошать. Комплекс "меншовартостi" у наших співгромадян все одно ще присутній. Особисто мені наср*ти, що там, в Росії, відбувається.

- Можна стежити за подіями, аналізувати кроки РФ, але не ловити кожне слово, кожну думку і жити в очікуванні наступних.

- Розуміти тенденції, але стежити, хто у них що сказав, куди вийшов - на Болотну, на "шмолотну"... Та не буде ніколи у них справжніх ні майданiв, ні Болотної. Не буде!

Це народ із рабською психологією, яку ніхто не витравить. Скільки існувала Росія, там завжди було рабство.

Росія завжди перебуває у пошуках царя. Є дуже цiкавий богослов професор Осипов, він говорить досить правдиво, на відміну від багатьох інших.

- Ти зараз навів приклад - слова богослова. А сам ти був священиком.

- Чому був? І є. Я нікуди не подівся. Я не служу, звісно, я не живу в монастирі, але мій постриг нікуди не подівся і духовний сан теж.

Церковні таїнства не мають зворотного ходу. Позбавити чогось не можуть люди.

Ну, позбавити духовного сану - це така міфічна штука насправдi. Тому що архієреї, зібравшись, не можуть відібрати те, що дав Господь. Можна сказати більше, що я сам позбавляюся. Бо я не служу i, вiдповiдно, я сам себе поставив за межі вівтаря.

Є певні церковні закони. І є чітке правило святих апостолів, що не може приносити безкровну жертву людина, яка пролила кров. Є правила церковної ікономії, які підспудно обходять правила святих апостолів, однак я особисто для себе не вважаю це можливим.

Я зробив свій вибір і я обрав війну.

(Далі буде…)

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Автор
Ганна МолчановаГанна Молчанова
Теми
ЕксклюзивКриміналЗамах на вбивство Аркадія БабченкаРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіАТО на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Олексiй ЦимбалюкБорис ГерманВолодимир Путін
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Служба безпеки Україниєдина церкваправослав'я в Росії
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
Здравствуйте, y когo гипертония - срочнo чиcтитe сocyды! Это навсeгда сбивает дaвлeние до 120/80 зa 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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Северг Олег
Северг Олег
Какой же бред у хохлов в стране... вся нация сошла с ума или просто уторчалась. Позорище а не народ. Позорище а не страна
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Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Предлагаю версию, с предпосылкой, что бабченко везучий и обладает толикой мозгов, это и позолило наебать шумеров. Везучий, поскольку срочником проити одну, а потом контрактником вторую Чеченскую, а потом военным кореспондентом быть, везением все таки обладать надо. Ну а наебать шумеров, так же кроме мозжечка еще че то работать должно, но немножк. Согласился на постановку, теперь Украина будет его кормить, так как съебался он с РФ потому как нахуй уже не нужен был никому. Вместо постановки им валить надо было его сразу, а теперь нельзя. Завалят, Украина в жопе, вернее СБУ, не завалишь, надо платить, а вдруг ебнет ему чет в голову и расскажет как было на самом деле, при этом тут даже РФ деньги не надо тратить, журналисты, которые хотят узнать, что было на самом деле, обещая бабки за интерьвю, поднимают уровень его содержания за счет Украины, платить то надо больше, чем ему могут предложить.
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Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Duremar Vladimir, ах да, везение то и помогло, что не завалили при постановке, повезло, что тех кто был с мозгами в СБУ не привлекали к операции.
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