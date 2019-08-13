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Російський слід? На акції проти Порошенка помітили дивний нюанс

6.3т Читати матеріал російською

На акції протесту проти п'ятого президента України Петра Порошенка під будівлею ДБР були помічені ультрарадикальні активісти Сергій "Боцман" Коротких (Малюта), Микита "Одіссей" Макєєв і Дмитро Кухарчук.

При цьому перші двоє є вихідцями з Росії, пише журналіст "Радіо Свобода" Артем Фурманюк на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що на вчорашній акції біля будівлі ДБР робив у натовпі одіозний Сергій "Боцман" Коротких? Чому проти Порошенка виступають майже винятково представники ультрарадикальних кіл: вихідці з Рашки – "Боцман" Малюта, Микита "Одіссей" Макєєв, і українець Дмитро Кухарчук, який ще кілька років тому завзято "зігував" на вітчизняних стадіонах, а зараз на відео додумався пообіцяти власноруч, замість Зеленського, посадити Порошенка в тюрму?" – запитує він.

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На доказ своїх слів Фурманюк оприлюднив відповідні фото і відео, які підтверджують як участь у мітингу неоднозначних особистостей, так і їхню сумнівну репутацію.

Ультрарадикали, які були помічені під ДБР

Ультрарадикали, які були помічені під ДБР

Facebook Артема Фурманюка

Підозрілі активісти на акції проти Порошенка

Підозрілі активісти на акції проти Порошенка

Facebook Артема Фурманюка

Нагадаємо, Сергій Коротких є керівником так званих Національних дружин. Раніше він проходив службу у школі КДБ Росії, а також воював на Донбасі у складі "Азова". Також Коротких був членом організації "Російська Національна Єдність" і Націонал-Соціалістичного Товариства РФ.

Що стосується Кухарчука, то раніше його звинуватили у побитті ветерана АТО за вигук "Слава Україні!" у розважальному закладі у Черкасах. В результаті конфлікту чоловіку зламали щелепу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро Порошенко Сергій Коротких Дмитро Кухарчук
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
И этот "след" называется - СЫН Порошенко, который по украински не знает ни одного слова, но в идеале, как вся семья Порошенко, знает РУССКИЙ ЯЗЫК. А вы, обманутое рагульё одетое в вышиванки, скачите теперь под вопли щенеумерлы.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
И где СБУ? Тоже продались ВВП ? )))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Обломов Гоша, нет, они затоив дыхание смотрят влог Анатолия Шария, который он выпустил по данному событию.
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филипп филипыч
филипп филипыч
товарищи упоротые, вы не ошибаетесь и вам не мерещится везде и всюду российский след. это правда. россия и украина настолько вросли в друг друга что ничем не разорвать. и российский след будет всегда и везде ибо мы соседи и никуда не денемся друг от друга, а тем кого корежит от этого есть два выхода или подружиться или одно из двух))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
филипп филипыч, да в каждом украинце 95% русского следа, а 5% монголо-татарского.
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