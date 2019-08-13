Російський слід? На акції проти Порошенка помітили дивний нюанс

На акції протесту проти п'ятого президента України Петра Порошенка під будівлею ДБР були помічені ультрарадикальні активісти Сергій "Боцман" Коротких (Малюта), Микита "Одіссей" Макєєв і Дмитро Кухарчук.

При цьому перші двоє є вихідцями з Росії, пише журналіст "Радіо Свобода" Артем Фурманюк на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що на вчорашній акції біля будівлі ДБР робив у натовпі одіозний Сергій "Боцман" Коротких? Чому проти Порошенка виступають майже винятково представники ультрарадикальних кіл: вихідці з Рашки – "Боцман" Малюта, Микита "Одіссей" Макєєв, і українець Дмитро Кухарчук, який ще кілька років тому завзято "зігував" на вітчизняних стадіонах, а зараз на відео додумався пообіцяти власноруч, замість Зеленського, посадити Порошенка в тюрму?" – запитує він.

На доказ своїх слів Фурманюк оприлюднив відповідні фото і відео, які підтверджують як участь у мітингу неоднозначних особистостей, так і їхню сумнівну репутацію.

Ультрарадикали, які були помічені під ДБР Facebook Артема Фурманюка

Підозрілі активісти на акції проти Порошенка Facebook Артема Фурманюка

Нагадаємо, Сергій Коротких є керівником так званих Національних дружин. Раніше він проходив службу у школі КДБ Росії, а також воював на Донбасі у складі "Азова". Також Коротких був членом організації "Російська Національна Єдність" і Націонал-Соціалістичного Товариства РФ.

Що стосується Кухарчука, то раніше його звинуватили у побитті ветерана АТО за вигук "Слава Україні!" у розважальному закладі у Черкасах. В результаті конфлікту чоловіку зламали щелепу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов 12 серпня на допит у ДБР.

Він був викликаний на 9:30 на допит як свідок у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий".

Коли Порошенко виходив з будівлі, невідомі спробували закидати його яйцями, але влучили у журналістів.

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