|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Російський фрегат влаштував стрілянину в Чорному морі

1.9тЧитати матеріал російською

Фрегат Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" влаштував стрілянину в акваторії Чорного моря в рамках навчань.

Екіпаж відпрацював артилерійські стрільби, повідомляє "Крим.Реалии", посилаючись на начальника відділу інформаційного забезпечення флоту Олексія Рульова.

За його словами, військовослужбовці "здали другу курсову задачу "Плавання і ведення бою одиночним кораблем".

Новини
Росія вивела в Чорне море 16 кораблів і влаштувала стрілянину

"У рамках завершального етапу підготовки корабля до виконання завдань за призначенням, екіпаж провів підготовчі та залікові артилерійські стрільби по надводній цілі, а також виконав електронні пуски зенітних ракет і високоточної зброї по морській цілі, що імітує надводний корабель умовного супротивника", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Фрегат "Адмірал Григорович"

Ілюстрація. Фрегат "Адмірал Григорович"

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня комплекс українських крилатих ракет для ураження морських і берегових цілей "Нептун", подолавши відстань понад 250 км, успішно вразив ціль в акваторії Чорного моря під час випробувань.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Теги
РосіяЧорне море
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
16
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Красиво ярко и весело Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Учения как учения. Они для того и нужны. Это вам не украинский "флот" пригодный лишь для того что бы черноморскую тюльку пугать!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Хоть вышивата посмотрит, как фрегат выглядит
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки