Російський фрегат влаштував стрілянину в Чорному морі

Фрегат Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" влаштував стрілянину в акваторії Чорного моря в рамках навчань.

Екіпаж відпрацював артилерійські стрільби, повідомляє "Крим.Реалии", посилаючись на начальника відділу інформаційного забезпечення флоту Олексія Рульова.

За його словами, військовослужбовці "здали другу курсову задачу "Плавання і ведення бою одиночним кораблем".

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"У рамках завершального етапу підготовки корабля до виконання завдань за призначенням, екіпаж провів підготовчі та залікові артилерійські стрільби по надводній цілі, а також виконав електронні пуски зенітних ракет і високоточної зброї по морській цілі, що імітує надводний корабель умовного супротивника", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Фрегат "Адмірал Григорович" КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня комплекс українських крилатих ракет для ураження морських і берегових цілей "Нептун", подолавши відстань понад 250 км, успішно вразив ціль в акваторії Чорного моря під час випробувань.

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