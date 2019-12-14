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14 грудня • оновлено в 16:27
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/ Розслідування

Російські військові по-звірячому стратили людину: імена

8.3т
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Стали відомі імена ще декількох найманців "ПВК Вагнера", яку називають приватною армією президента Росії Володимира Путіна, які з особливою жорстокістю вбили цивільного в Сирії.

Зокрема, вони причетні до страти дезертира із сирійської армії Мохаммеда Тахи Ісмаїла Аль-Абдулли в провінції Хомс у 2017 році. Про це повідомляє "Фонтанка".

За інформацією розслідувачів, одним із них виявився 34-річний житель Пскова Володимир Б., який намагався перебити сирійцеві шийні хребці саперною лопатою, а пізніше облив бензином підвішене тіло вбитого.

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Найманець "ПВК Вагнера" Володимир Б. (на передньому плані)

Найманець "ПВК Вагнера" Володимир Б. (на передньому плані)

fontanka.ru

Зазначається, що у 2012-2014 роках він служив за контрактом у спецназі, потім відправився у відрядження в Дагестан, після чого став ветераном бойових дій.

Крім цього, в один час із ним у тій же бригаді служив і Дмитро Уткін, якого вважають засновником "ПВК Вагнера".

Найманці "Апостол", Вова, "Памір", Стас, "Чічі"

Найманці "Апостол", Вова, "Памір", Стас, "Чічі"

fontanka.ru

Видання стверджує, що Володимир Б. став найманцем цієї організації у 2015 році, отримавши позивний "Сайга". Його дані знайшли в списку пасажирів, які реєструвалися на рейс Ростов – Дамаск у січні 2017-го.

Хоча в розмові з журналістами він заявив, що ніколи не був у Сирії і не застав Уткіна у другій бригаді спецназу.

Вони стратили сирійця в пустелі

Вони стратили сирійця в пустелі

fontanka.ru

Відомий також ще один найманець – 28-річний Джахонгир М. із позивним "Памір", уродженець Таджикистану, який отримав громадянство РФ. Зазначається, що він щонайменше тричі вирушав до Сирії для відряджень у 2017-2018 роках. Однак зв'язатися з ним виданню не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найманці з російської "ПВК Вагнера" в одному зі своїх паблік зізналися, що брали участь в окупації Донбасу, а відразу звідти поїхали на війну в Сирії.

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Автор
Діна Баронова
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
о.б.с.,не более того.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Нашли "источник" - Фонтанка.сру... Говнище и фейко-дерьмометы похлеще Уха Мацы и Дождя. Обоз, народ не смешите! Хотя, судя по комментах, укропиппл хавает.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Kozak Ladya, Обычная, ка-ца-пс-кая тварь. (Creatura vulgaris (лат.) - тварь обыкновенная)
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Евгений Зеленский, чтож ты за тварь такая?
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Петров Василий
Петров Василий
России, как всегда, есть чем гордиться.
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