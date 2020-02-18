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18 лютого • оновлено в 10:45
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Російські військові ганебно відступили: бій на Донбасі закінчено

3.9т
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Бій в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, що спалахнув рано вранці 18 лютого, закінчився після 10:00.

Один український воїн загинув, ще четверо отримали поранення. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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"Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п'ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", – заявили в ОС.

Воїнам ЗСУ повністю вдалося утримати контроль над ситуацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який пройшов у Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Зрада обратилась пырымогай? Так что-ли? ))))))))))
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