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6 червня • оновлено в 20:09
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Російські війська завдали удару по ЗСУ із забороненої зброї: є поранені

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У суботу, 6 червня, на війні на Донбасі двоє бійців ЗСУ отримали поранення після обстрілів російсько-окупаційних військ.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши в тому числі і міномети калібру 120 мм, які повинні бути відведеними від лінії розмежування. Також вони застосували кулемети, протитанкові ракетні комплекси і стрілецьку зброю.

Бої пройшли в районі населених пунктів Мар'їнка, Богданівка, Оріхове і Опитне.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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