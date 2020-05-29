Російські війська стягують сили під Петрівське: в ОБСЄ забили на сполох

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ помітила проведення робіт російськими окупантами щодо відновлення позицій поблизу населеного Пункту Петрівське на Донбасі. Раніше звідти були відведені війська.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ 28 травня, повідомляє Укрінформ.

"Забезпечення повного та всеохопного припинення вогню залишається критичним для виконання узгоджених висновків Паризького саміту в "нормандському форматі", які Росія продовжує не виконувати. Замість створення нових ділянок розведення сил, вона вдається до повернення сил: СММ помітила земляні та будівельні роботи на колишніх позиціях російських збройних формувань на ділянці розведення у Петрівському", – зазначив він.

ОБСЄ Euronews

Також дипломат наголосив, що без втілення погоджених у Парижі заходів зі стабілізації безпекової ситуації у зоні конфлікту, домовленості з приводу чого Росія продовжує підривати, "неможливо перейти до другого етапу – тобто, заходів з реалізації політичних положень Мінських домовленостей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у звіті СММ ОБСЄ за 26 травня зазначалося, що російські окупаційні війська, порушуючи домовленості про відведення важкого озброєння від лінії розмежування, стягнули на Донбас значну кількість танків, артилерії та іншого важкого озброєння.

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