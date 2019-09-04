"Російські стерв'ятники!" Стало відомо про нові грабежі на Донбасі

На окупованій частині Донбасу з подачі РФ і схвалення Кремля почалося тотальне розграбування курганів.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав місцевий житель Фашик Донецький, зазначивши, що окупаційна влада назвали це "вахтою пам'яті".

"Хоча, насправді, це інформаційне прикриття для чорних копачів з РФ, які приїхали за халявними артефактами", - написав він.

Блогер згадав про курган, який знаходиться в Шахтарському районі Донецької області, він є залишком одного з розмитих відрогів Донецького кряжа, складається в основному з пісковика, але також в ньому трапляються друзи гірського кришталю.

Розкопки кургану "Новини Донбасса"

"Далі. Саур-Могила. Саурка - це взагалі штучний насип, якщо хто не в курсі. Але! Під нею, під Саур-Могилою, на глибині 4 метрів, вчені виявили стародавнє поховання, під насипною частиною. Поховання знаходилося в ящику, яке виявилося археологічною знахідкою зрубної культури", - зазначив Фашик Донецький.

Він прокоментував, до чого цей екскурс в історію. "Відповідь проста - для розуміння, що на окупованому РФ Донбасі є де копати і є що грабувати. Так звана "вахта пам'яті" - це по суті узаконені чорні розкопки з подачі Кремля, це грабіж історичних скарбів регіону білим днем, під соусом - а в Києві хунта і дітей їсть", - резюмував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі вибухнули істерикою за удар ЗСУ, окупаційна угруповання розгорнула інформаційно-психологічну операцію.

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