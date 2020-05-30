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30 травня • оновлено в 08:18
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Російські найманці підло атакували ЗСУ на Донбасі, але отримали відсіч

  • Окупанти 13 раз порушували режим припинення вогню

  • Ворог застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю

  • За даними української розвідки, наші захисники поранили одного окупанта

1.6т
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За минулу добу, 29 травня, російські окупаційні війська 13 раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

За даними української розвідки, наші захисники поранили одного окупанта, йдеться у зведенні ООС. Ворог застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Російські окупаційні війська на Донбасі

Російські окупаційні війська на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ЗСУ неподалік Богданівки, Невельського, Березового, Новотроїцького, Лебединського, Старогнатовки та Авдіївки.

"Для блокування злочинної діяльності підрозділи Об’єднаних сил давали противнику результативну та вмотивовану відповідь.", – відмічено в повідомленні.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник вів вогонь близько Луганського, Гладосового, Новгородського, Кримського та Первомайська.

"У вечірній час збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення №2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів. Такі провокації вкотре показали, що ворог свідомо не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей", – зазначено в звіті.

З початку поточної доби, 30 травня, ворог обстріляв позиції українські ЗСУ недалеко від Авдіївки. Втрат серед ЗСУ немає.

Карта ООС

Карта ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії запустили безпілотник з вибухівкою на позиції сил ЗСУ, один з бійців збив літальний апарат.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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