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"Російська милостиня": українські патріоти налякали зрадників на Донбасі

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На окупованому Росією Донбасі українські патріоти розповсюдили "листівки" для терористів "Л/ДНР": в мережі зрадницькі спільноти налякалися та розгнівалися через таку поведінку.

Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. Він розмістив скріншот із проросійської групи "Армия горящих сердец (АГС)".

"Знову невідомі розповсюдили привітальні листівочки окупантам, а в їх спільнотах вже добу горять п*рдаки і палає вата", – підписав зображення Штефан.

Скріншот

Скріншот

Facebook Анатолій Штефан

Так, на скріншоті видно два плакати: на одному із них намальований радянський солдат із написом "Твоя вдова зайняла чергу за російською милостинею?"

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"ВФУ (Військові формування України. – Ред.) скидають над Доломітом. Командування ніяк не реагує на це", – написали перелякані зрадники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ВСУ вже тролили і лякали окупантів подібним чином. Вони також розкидали патріотичні листівки із запрошенням в "відому 200-у бригаду".

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Донбас Росія
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Опять Толик Штопанный очередную х@йню запостил
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Мир Миру
Мир Миру
:- ))) Дуже добре. Команді ЗЕ, як віртуозам розмовного жанру, треба пожвавити роз"яснювальну роботу.
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