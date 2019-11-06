"Російська медицина в дії!" У Криму забили на сполох через занепад в лікарнях

У лікарнях окупованого Криму лікарі вимагають від пацієнтів приносити з собою предмети, які можуть знадобитися для огляду.

Так, кримчанин показав фото, зроблене ним у філії дитячої поліклініки на вулиці Гарнаєва в Феодосії, передають "Факти".

"Ось таке оголошення. Для перегляду горла і носа треба приносити все з собою. Славна російська страхова медицина в дії. При бандерівцях в Криму якось не було потрібно приносити одноразові ложечки і шпателя", - зазначив він.

лікарня Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Лівадійській лікарні окупованого Криму немає тонометрів і грошей на їх купівлю.

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