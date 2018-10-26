''Росії на Донбасі немає'': скандал із Хугом отримав продовження

Американський журнал Foreign Policy видалив з інтерв'ю із першим заступником голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хугом його заяву про відсутність прямих доказів військового втручання Росії на Донбасі.

Видання опублікувало уточнення після тексту інтерв'ю: "У більш ранній версії інтерв'ю Хуг заявив, що ОБСЄ не побачила прямих доказів втручання Росії в події у східній Україні. Ми виключили це зауваження, оскільки воно не передало його передбачувану точку зору. Далі він наводить факти і спостереження, які зафіксували спостерігачі".

Раніше в тексті були вказані слова Хуга про те, що спостерігачі "не побачили прямих доказів" вторгнення РФ в Україну, а бачили лише конвої, які виїздять і в'їздять в Україну в місцях, де немає офіційного перетину кордону.

Також він заявив, що форму з розпізнавальними знаками РФ, яку ОБСЄ фіксувала на Донбасі, "можна купити в будь-якому місці", повторивши таким чином тези російської сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хуг поставив на місце терористів "ЛНР", які стверджували, ніби спостерігачі місії співпрацюють з українськими спецслужбами.