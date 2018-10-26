МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Росії на Донбасі немає'': скандал із Хугом отримав продовження

35.7тЧитати матеріал російською

Американський журнал Foreign Policy видалив з інтерв'ю із першим заступником голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хугом його заяву про відсутність прямих доказів військового втручання Росії на Донбасі.

Видання опублікувало уточнення після тексту інтерв'ю: "У більш ранній версії інтерв'ю Хуг заявив, що ОБСЄ не побачила прямих доказів втручання Росії в події у східній Україні. Ми виключили це зауваження, оскільки воно не передало його передбачувану точку зору. Далі він наводить факти і спостереження, які зафіксували спостерігачі".

Раніше в тексті були вказані слова Хуга про те, що спостерігачі "не побачили прямих доказів" вторгнення РФ в Україну, а бачили лише конвої, які виїздять і в'їздять в Україну в місцях, де немає офіційного перетину кордону.

Новини
''Нахабна брехня'': ОБСЄ розгромили за ''загравання'' з Росією щодо війни на Донбасі
''Росії на Донбасі немає'': скандал із Хугом отримав продовження

Також він заявив, що форму з розпізнавальними знаками РФ, яку ОБСЄ фіксувала на Донбасі, "можна купити в будь-якому місці", повторивши таким чином тези російської сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хуг поставив на місце терористів "ЛНР", які стверджували, ніби спостерігачі місії співпрацюють з українськими спецслужбами.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Олександр Хуг
Об'єкт
ОБСЄ
Поділитися у Facebook
40
Коментарі
186
68
Смішно
7
Цікаво
26
Сумно
24
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Также он заявил, что форму с опознавательными знаками РФ, которую ОБСЕ фиксировала на Донбассе, "можно купить в любом месте", повторив таким образом тезисы российской стороны." А чё, неправда? Купить камуфляж и присобачить на него шеврон с триколором можно хоть в Киеве
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Кастрюлев Мыкола, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Болтовский Андрей, Хуесос хохложопый, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная чубато-кастpюлеголовая гомосятина !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Пипец, помнится у Рейгана тоже говорили его советники, перед его спичами, что мы, дескать, потом об" ясним, что он хотел сказать. Удалили , подправили. Я не думал что доживу до такой откровенной цензуры на Западе вплоть до закрытия и глуения российских СМИ. Поздравляю РФ, они выиграли на сегодня. А то как оказывается десяток россиян могут влиять удаленно на политическую жизнь в Америке с 330 млн населением, просто поражает возможностями России. Сдавайтесь US, а то такое придумаем удаленно как с вами поступить, типа сами себе об"явите санкции или все афроамериканцы вступят в Ку-клукс-клан.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Цимельман Филя
Цимельман Филя
С кем воюет Укpаина 5 лет?Долбоёбы хохложопые.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
4
2 из 3 ответов | показать все
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Жуган Игорь, Хуесос хохложопый, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная чубато-кастpюлеголовая гомосятина
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Цимельман Филя, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги